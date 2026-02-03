Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 νεκροί προσκυνητές σε τροχαίο με λεωφορείο - Νεκρά και τρία παιδιά

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Τουλάχιστον 15 προσκυνητές, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε σοβαρό τροχαίο στη βορειοανατολική Βραζιλία, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το AFP, το όχημα μετέφερε περίπου 60 άτομα που επέστρεφαν από παραδοσιακή θρησκευτική εορτή στην πολιτεία Σεαρά, βορειότερα, όπως μεταδίδει ο τοπικός Τύπος.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της κυβέρνησης της πολιτείας Αλαγκόας, μεταξύ των νεκρών είναι πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της κοινότητας Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας. Αρχισε ήδη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο κυβερνήτης της Αλαγκόας, Πάουλο Ντάντας, κήρυξε τριήμερο πένθος στην πολιτεία, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «τραγωδία για την κοινότητά μας».