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ΕΕ: Πρόταση για συνεργασία με ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά – Στόχος ο περιορισμός της Κίνας
Ειδήσεις
19:07 - 03 Φεβ 2026

ΕΕ: Πρόταση για συνεργασία με ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά – Στόχος ο περιορισμός της Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται να προτείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια στρατηγική συνεργασία για τα κρίσιμα ορυκτά, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της εξάρτησης από την Κίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τις πηγές, η Ε.Ε. είναι έτοιμη να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ εντός των επόμενων τριών μηνών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός «Οδικού Χάρτη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης». Η συμφωνία θα αποσκοπεί στη συνεργασία και τον συντονισμό σε ζητήματα που αφορούν την εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών, χωρίς να εξαρτώνται οι αγορές από τρίτες χώρες, κυρίως την Κίνα.

Η πρόταση της Ε.Ε. περιλαμβάνει τη διερεύνηση κοινών έργων και μηχανισμών στήριξης στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να διασφαλίσουν σταθερές και ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, να προστατεύσουν τις αγορές τους από υπερπροσφορά πρώτων υλών και από άλλες πιθανές χειραγωγήσεις της αγοράς από τρίτες χώρες, και να υιοθετήσουν μηχανισμούς για στήριξη των τιμών.

Η Ε.Ε. τονίζει ότι η συμφωνία θα προσφέρει διάφορους τρόπους περιορισμού της εξάρτησης από την Κίνα, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η πρόταση θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να αναπτύξουν κοινούς μηχανισμούς συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο εμπορικό όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων και διακυμάνσεων στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων ορυκτών.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την γεωοικονομική στρατηγική της Ε.Ε., η οποία επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία σε κρίσιμους τομείς, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για τη σταθερότητα των αγορών πρώτων υλών που είναι κρίσιμες για την τεχνολογία, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 19:20
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