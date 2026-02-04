Μασκ κατά Σάντσεθ για απαγόρευση των social ανηλίκων: «Είναι τύραννος και προδότης»

Η Ισπανία γίνεται πεδίο μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης social media από ανηλίκους πυροδότησαν σκληρή επίθεση του Έλον Μασκ κατά του Ισπανού πρωθυπουργού.

Η ισπανική κυβέρνηση προωθεί αυστηρό πλαίσιο ρύθμισης του ψηφιακού χώρου, με αιχμή την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Σάντσεθ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναγκαίο μέτρο προστασίας των ανηλίκων από την τοξικότητα, τη βία και την παραπληροφόρηση που κυριαρχούν στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπως μετέδωσε η The Guardian.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός περιέγραψε τα social media ως μια «ψηφιακή Άγρια Δύση», όπου οι κανόνες εφαρμόζονται πλημμελώς και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αποφεύγουν συστηματικά την ανάληψη ευθύνης. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές κατά του Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ότι μέσω της πλατφόρμας X ευνοεί τη διάδοση παραπληροφόρησης, ιδίως σε ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας.

Η απάντηση του Μασκ ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Με αναρτήσεις του στο X χαρακτήρισε τον Σάντσεθ «τύραννο και προδότη του ισπανικού λαού», ενώ σε δεύτερη παρέμβαση ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, αποκαλώντας τον «πραγματικό φασίστα ολοκληρωτιστή».

Πέρα από την προσωπική αντιπαράθεση, η ισπανική πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές και ευρωπαϊκό προβληματισμό γύρω από τις συνέπειες της ψηφιακής υπερέκθεσης των παιδιών. Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν ολοένα και πιο σοβαρά τις επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία και τη γνωστική ανάπτυξη των ανηλίκων.

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης στο Ντουμπάι, ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι τα παιδιά «κινούνται σε έναν ψηφιακό χώρο που δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να τον διαχειρίζονται μόνα τους», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ισπανία δεν προτίθεται πλέον να παραμένει αδρανής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαδρίτη ηγείται της πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού «συνασπισμού ψηφιακής ευθύνης», μαζί με πέντε ακόμη χώρες, με στόχο τον συντονισμό και την επιβολή κοινών κανόνων σε διασυνοριακό επίπεδο. Η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων κρατών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, χωρίς να έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες.