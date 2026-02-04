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Τηλεδιάσκεψη Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ εν μέσω διεθνούς διπλωματικού πυρετού
Ειδήσεις
13:12 - 04 Φεβ 2026

Τηλεδιάσκεψη Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ εν μέσω διεθνούς διπλωματικού πυρετού

Reporter.gr Newsroom
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Σε τηλεδιάσκεψη προχώρησαν την Τετάρτη (4/2) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με μεταδόσεις της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, χωρίς ωστόσο να δοθούν άμεσα περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Σημειώνεται ότι η διαδικτυακή αυτή επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών επαφών του Σι Τζινπίνγκ με ηγέτες της Δύσης, οι οποίοι επιδιώκουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με το Πεκίνο, παρά τις σοβαρές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχέση με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, τόσο ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και ο πρωθυπουργός του Καναδά επισκέφθηκαν την κινεζική πρωτεύουσα, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται επίσκεψη και του καγκελαρίου της Γερμανίας, Μερτς.

Η επικοινωνία του Κινέζου προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εκτιμάται ότι είχε, τουλάχιστον εν μέρει, στόχο να καθησυχάσει τη ρωσική πλευρά, διαβεβαιώνοντάς την ότι η στάση της Κίνας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη.

Εδώ και χρόνια, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ασκούν πιέσεις στο Πεκίνο προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από τη Μόσχα, ωστόσο η Κίνα συνεχίζει τις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των επιπτώσεων των δυτικών οικονομικών κυρώσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πεκίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, Ουάνγκ Γι. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αξιωματούχοι υπογράμμισαν την ανάγκη οι δύο χώρες να διατηρήσουν στενή συνεργασία σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αστάθεια.

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