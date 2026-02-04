Χατζηδάκης: Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για «ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες»

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αξιοποιεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025, με στόχο την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ειδικά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι οι χρόνοι απονομής συντάξεων πλέον φτάνουν σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, καθώς και στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 14 διοικητικές παρεμβάσεις που βασίζονται στην κοινή λογική και αποσκοπούν στην απλούστευση διαδικασιών που έως σήμερα ταλαιπωρούν τους πολίτες. Μεταξύ των επόμενων βημάτων, προβλέπονται η προώθηση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας εργασίας, νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.
Αναλυτικά οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη έχουν ως εξής:
- Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση
- Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών
- Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του
- Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας
- Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία
- Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις
- Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων
- Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών
- Ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών
- Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες
- Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one – stop shop
- Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής
- Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου
- Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου