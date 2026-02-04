Χατζηδάκης: Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για «ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σήμερα 4/2 το νομοσχέδιο με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αξιοποιεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025, με στόχο την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που προκαλούν καθημερινή ταλαιπωρία. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ειδικά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι οι χρόνοι απονομής συντάξεων πλέον φτάνουν σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, καθώς και στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 14 διοικητικές παρεμβάσεις που βασίζονται στην κοινή λογική και αποσκοπούν στην απλούστευση διαδικασιών που έως σήμερα ταλαιπωρούν τους πολίτες. Μεταξύ των επόμενων βημάτων, προβλέπονται η προώθηση της αξιολόγησης στο δημόσιο, η εισαγωγή ψηφιακής κάρτας εργασίας, νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Αναλυτικά οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη έχουν ως εξής: