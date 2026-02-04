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Ένας χρόνος CAPA: Αφοσίωση σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες
Επιχειρήσεις
12:55 - 04 Φεβ 2026

Ένας χρόνος CAPA: Αφοσίωση σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες

Reporter.gr Newsroom
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Η CAPA - Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association) συμπληρώνει έναν χρόνο από την ίδρυσή της, ενδυναμώνοντας τη θεσμική «φωνή» των επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων και Στρατηγικής Επικοινωνίας.

Η πορεία της ξεκίνησε με 44 ιδρυτικά μέλη, τα οποία προέρχονται από το ευρύ φάσμα των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής επικοινωνίας. Αποτελώντας έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε «από στελέχη για τα στελέχη», η CAPA βασίζεται στην ομαδικότητα και στη συναδελφικότητα και αριθμεί πλέον περισσότερα από 130 μέλη, τα οποία αυξάνονται συνεχώς. ​

Με αφορμή τα γενέθλια της Ένωσης και την έναρξη της νέας χρονιάς, διοργανώθηκε διπλή εκδήλωση εορτασμού και κοπής πίτας στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hall .

Η Ανθή Τροκούδη, Πρόεδρος της CAPA παρουσίασε ένα σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων του 2025, τονίζοντας την αφοσίωση της Ένωσης σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

- Διασύνδεση: Σύνδεση επαγγελματιών, ακαδημαϊκών, επιστημόνων και νέων ταλέντων σε ένα ισχυρό δίκτυο, και παροχή ευκαιριών δικτύωσης, mentoring και επαγγελματικής εξέλιξης

- Ανάπτυξη: Συνεργασία και διασύνδεση με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, και προαγωγή της επαγγελματικής αριστείας

- Επιρροή: Προώθηση των Εταιρικών Υποθέσεων ως στρατηγικού παράγοντα επιχειρηματικής ανάπτυξης και καθιέρωση των επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων ως βασικών συνομιλητών στα ζητήματα και τις προκλήσεις του κλάδου

Η κυρία Τροκούδη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η ενδυνάμωση της φωνής μας που ακούστηκε για πρώτη φορά πριν από έναν χρόνο είναι ο βασικός μας στόχος για φέτος. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εγκριθεί από το ΔΣ και είναι υπό υλοποίηση ένα ευρύ στρατηγικό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις, θεσμικές παρεμβάσεις για μια σειρά ζητημάτων του κλάδου των Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας και διεύρυνση των μελών και του αποτυπώματος της Ένωσης».

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης, στη σημασία της διάδρασης και της αυξανόμενης συμμετοχής των μελών στις Ομάδες Εργασίας, οι οποίες υλοποιούν προγράμματα, πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την Εταιρική Επικοινωνία σήμερα. Η ιδρυτική φιλοσοφία της CAPA τοποθετεί τις Ομάδες Εργασίας στην καρδιά του οργανισμού, καθώς διευρύνουν την ενεργή εμπλοκή, ενισχύουν τη δικτύωση και διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και ένα κοινό πλαίσιο δεοντολογίας.

Τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας της, η CAPA συμμετείχε στο Delphi Forum και σε περισσότερα από 4 σημαντικά κλαδικά και επιχειρηματικά συνέδρια, διοργάνωσε 2 εκδηλώσεις της σειράς «CAPAcities» με θέμα τις εξελίξεις στην Εταιρική Επικοινωνία και σε συνεργασία με το ΑΝΤ1 MediaLab δημιούργησε το «Corporate Affairs Training Hub», έναν θεσμό επαγγελματικής ανάπτυξης που στοχεύει στην αριστεία στον χώρο των Corporate Affairs και Public Relations.

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Υπενθυμίζεται ότι το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της CAPA με τριετή θητεία απαρτίζεται από τα εξής στελέχη:

- Ανθή Τροκούδη, Πρόεδρος

- Βασίλης Λώλας, Αντιπρόεδρος

- Ρηνέτα Μήτση, Γραμματέας

- Δημήτρης Αγραφιώτης, Ταμίας

- Τόνια Γκόγκου, Μέλος

- Πάκης Παπαδημητρίου, Μέλος

- Ελένη Σουράνη, Μέλος

- Ρόη Χάικου, Μέλος

-Χριστίνα Κουτρομάνου, Μέλος

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