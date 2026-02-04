Ιράν - Τέλος στην απαγόρευση: Οι γυναίκες αποκτούν το δικαίωμα να οδηγούν δίκυκλα

Το Ιράν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην οδική κυκλοφορία για τις γυναίκες, επιτρέποντάς τους πλέον επίσημα να αποκτούν δίπλωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες και σκούτερ. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε σήμερα 4/2 από ιρανικό μέσο ενημέρωσης, μετά από ένα κύμα διαδηλώσεων, βάζει τέλος σε χρόνια δικαστικής και διοικητικής αμφισημίας σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών να οδηγούν δίκυκλα.

Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγόρευε ρητά την οδήγηση μοτοσικλετών από γυναίκες, στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να χορηγήσουν άδειες οδήγησης, καθιστώντας τις υπεύθυνες σε τροχαία ατυχήματα ακόμη και όταν ήταν θύματα.

Η αλλαγή έγινε επίσημη με απόφαση που υπέγραψε χθες ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, η οποία είχε εγκριθεί ήδη στα τέλη Ιανουαρίου από το υπουργικό συμβούλιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η τροχαία θα παρέχει πρακτική εκπαίδευση στις υποψήφιες οδηγούς, θα οργανώνει τις εξετάσεις υπό την επίβλεψη της αστυνομίας και θα χορηγεί κανονικά άδειες οδήγησης μοτοσικλετών σε γυναίκες.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από ένα κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω του αυξημένου κόστους ζωής και επεκτάθηκε σε πολιτικά αιτήματα. Οι αρχές έχουν αναγνωρίσει ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των κινητοποιήσεων, αν και υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, θύματα «τρομοκρατών» που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, καταγράφοντας μια από τις πιο αιματηρές περιόδους κοινωνικής αναταραχής στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη με τα δίκυκλα αποτελεί, ωστόσο, ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα στην καθημερινή ζωή στο Ιράν.