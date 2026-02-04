ΗΠΑ: Απόσυρση 700 πρακτόρων της ICE έπειτα από συμφωνία με τις τοπικές αρχές

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μείωση του αριθμού των πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μετά τη συμφωνία πολιτειακών και τοπικών αρχών να συνεργάζονται στενότερα με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, παραδίδοντας μετανάστες που συλλαμβάνονται.

Σημειώνεται ότι τη σχετική ανακοίνωση έκανε σήμερα (4/2), ο επικεφαλής για θέματα συνόρων των ΗΠΑ, Τομ Χόμαν, επισημαίνοντας ότι η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει τη μείωση της ομοσπονδιακής παρουσίας στο πεδίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 700 από τους συνολικά 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Μινεσότα πρόκειται να αποσυρθούν άμεσα.

Οι επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι, η οποία αποτέλεσε τη δεύτερη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση από ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στη Μινεάπολη.

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την άνευ προηγουμένου αύξηση στη συνεργασία και την ανάγκη για λιγότερους υπαλλήλους δημόσιας ασφάλειας προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, αποσύρουμε 700 άτομα», δήλωσε ο Χόμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της ομοσπονδιακής δύναμης στη Μινεσότα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε ουσιαστική συνεργασία από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές.

Ο Χόμαν τόνισε επίσης ότι ασκεί πιέσεις στις τοπικές φυλακές να ενημερώνουν εγκαίρως την ICE για κρατούμενους που ενδέχεται να απελαθούν, υποστηρίζοντας ότι η απευθείας μεταφορά τους στην ομοσπονδιακή υπηρεσία είναι ασφαλέστερη πρακτική, καθώς μειώνει την ανάγκη για εκτεταμένες επιχειρήσεις εντοπισμού μεταναστών που διαμένουν παράτυπα στη χώρα.