ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street – Πιέσεις στην τεχνολογία
Χρηματιστήρια
16:58 - 04 Φεβ 2026

Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street – Πιέσεις στην τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μεικτό έδαφος άνοιξε η Wall Street την Τετάρτη (4/2), με τον Dow Jones να κινείται ανοδικά, τον Nasdaq να υποχωρεί και τον S&P 500 να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, καθώς οι επενδυτές αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους και απομακρύνονται από τις τεχνολογικές μετοχές.

Πιο αναλυτικά, ο Dow Jones «παίζει» στις 49.467,51 με κέρδη 0,46%, ο Nasdaq χάνει 0,39% στις 23.166,84 μονάδες και ο S&P 500 σημειώνει οριακές απώλειες 0,03% στις 6.915,48 μονάδες.

Με το άνοιγμα, η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε πτώση 12%, μετά την απογοήτευση που προκάλεσαν σε ορισμένους αναλυτές οι προβλέψεις της για το πρώτο τρίμηνο, προσθέτοντας πίεση στον τεχνολογικό κλάδο. Πτωτικά κινούνται και άλλες μετοχές του ίδιου κλάδου, όπως οι Broadcom και Micron Technology. Η πρώτη υποχωρεί μέχρι στιγμής πάνω από 1%, ενώ η δεύτερη έχει ήδη καταγράψει απώλειες 3%.

Πίεση συνεχίζουν να δέχονται και οι μετοχές λογισμικού, με τίτλους όπως οι Oracle και CrowdStrike να διευρύνουν τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Και οι δύο μετοχές σημείωσαν πτώση περίπου 3% στο άνοιγμα, όπως και οι ServiceNow και Salesforce.

«Η ουσία είναι ότι, κάτι που είχα επισημάνει από τα τέλη Νοεμβρίου, το επενδυτικό αφήγημα της τεχνολογίας GenAI δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο. Έχουμε περάσει από το “αγόρασε τα πάντα” στο “δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι”», δήλωσε ο Peter Boockvar, επικεφαλής επενδύσεων της One Point BFG Wealth Partners. «Πιστεύω ότι αυτή η τάση χάνει τη δυναμική της ως κινητήριος μοχλός της αγοράς, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής οι επενδυτές βρίσκουν άλλες εναλλακτικές, όπως άλλους κλάδους του S&P 500, τις μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σίγουρα τις διεθνείς αγορές», προσέθεσε.

Στο μεταξύ, η ADP δημοσίευσε τη μηνιαία έκθεσή της για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιανουάριο, η οποία έδειξε αύξηση μόλις 22.000 θέσεων εργασίας. Το στοιχείο αυτό ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων.

Η συγκεκριμένη έκθεση συνήθως προηγείται της ανακοίνωσης του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα, ωστόσο αυτή δεν θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης. Το shutdown, που ξεκίνησε το Σάββατο, έληξε επίσημα χθες (Τρίτη, 3/2), όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον σχετικό νόμο χρηματοδότησης.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Alphabet, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon, επίσης μέλους των «Magnificent Seven», αναμένονται αύριο, Πέμπτη (5/2).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης
Αναλύσεις

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&amp;P 500 παρά την ήπια διόρθωση
Χρηματιστήρια

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ