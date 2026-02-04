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ΠΑΣΕΝΤ: Καλεί σε συμμετοχή στην παμπειραϊκή απεργία την Παρασκευή - Όχι άλλα εργατικά ατυχήματα
Εργασιακά
16:56 - 04 Φεβ 2026

ΠΑΣΕΝΤ: Καλεί σε συμμετοχή στην παμπειραϊκή απεργία την Παρασκευή - Όχι άλλα εργατικά ατυχήματα

Reporter.gr Newsroom
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«Το ΔΣ  του ΠΑΣΕΝΤ ομόφωνα αποφάσισε  την συμμετοχή του στην 24ωρη Παμπειραϊκή  Απεργία  που κήρυξε το Εργατικό κέντρο Πειραιά την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου για να υπερασπιστούμε την ασφάλεια της εργασίας μας και των ζωών μας, γιατί ο θάνατος των 5 εργατριών στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» δεν ήταν τυχαίο γεγονός, ήταν αποτέλεσμα της εργοδοτικής απληστίας και της κυβερνητικής  συνενοχής και αδιαφορίας», αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση ο ΠΑΣΕΝΤ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Ο Πειραιάς έχει θλιβερό μερίδιο στην λίστα των εργατικών εγκλημάτων, γνωρίζει καλά και ζει πολλά χρόνια αυτό το δράμα των εργατικών « ατυχημάτων» και πως μέσα σε μια στιγμή, ισοπεδώνεται η ζωή οικογενειών.

Οι εργοδότες αδιαφορούν, δεν υπολογίζουν τις ζωές των εργαζομένων, τα κέρδη τους είναι ο θεός τους, οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια στην έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, ζούμε σε ένα απέραντο χάος εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ατιμωρησίας.

Προ ημερών με τη φωτιά στα καζάνια της coralGas στο Πέραμα, δίπλα στα σπίτια και στα σχολεία κινδύνεψαν χιλιάδες ζωές ανθρώπων. Στο βωμό του κέρδους κάθε στιγμή χιλιάδες ζωές κινδυνεύουν από τα καζάνια, από τον καρκίνο που σκορπούν από ένα τεράστιο κοκτέιλ κινδύνου.

Δεν πάει άλλο, όχι άλλες θυσίες από τους εργαζόμενους.

Όλοι και όλες στην Απεργία την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ .

Όλοι στη συγκέντρωση 10:30 πλατεία Δημοτικού Θεάτρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

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