ifo: Δυσαρεστημένοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία θεωρούν ότι η οικονομική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης επιβραδύνει, αντί να στηρίζει, την οικονομική τους ανάπτυξη.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ifo, δεν δίνουν στην κυβέρνηση πολύ καλό «βαθμό» και αξιολογούν την οικονομική πολιτική ακόμη πιο αρνητικά.

Κατά μέσο όρο, βαθμολογούν τη σημερινή οικονομική πολιτική με 4,3, ενώ ιδιαίτερα επικριτικοί είναι απέναντι στην κοινωνική και συνταξιοδοτική πολιτική (4,7), καθώς και στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική (4,5).

«Οι χαμηλές βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν τη δυσαρέσκεια πολλών αυτοαπασχολούμενων», δηλώνει η αναλύτρια του ifo, Κατρίν Ντέμελχούμπερ.

Οι τομείς της πολιτικής υποδομών και ψηφιοποίησης, όπως και της πολιτικής ανταγωνισμού, έλαβαν από 4,3, η δημοσιονομική πολιτική 4,2, ενώ και η πολιτική για την αγορά εργασίας αξιολογήθηκε με 4,2. «Οι αυτοαπασχολούμενοι θεωρούν ότι οι πιο επείγουσες ανάγκες είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ελάφρυνση φόρων και εισφορών, η μείωση των τιμών της ενέργειας και η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων», προσθέτει η Ντέμελχούμπερ.

Οι αρνητικές αξιολογήσεις αντανακλούν, επίσης, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αν και το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων βελτιώθηκε στις αρχές του έτους, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε στις -21,5 μονάδες, από -23,7 μονάδες τον Δεκέμβριο, κυρίως λόγω λιγότερο απαισιόδοξων προσδοκιών.

Αντίθετα, η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης επιδεινώθηκε και έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι τους λείπουν κυρίως οι παραγγελίες: τον Ιανουάριο, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46,6%, ίδιο με τον Οκτώβριο και σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της συνολικής οικονομίας (36,3%).

«Η οικονομική αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επιβραδύνει τις επενδύσεις και τις νέες παραγγελίες», σημειώνει η Ντέμελχούμπερ και προσθέτει: «Η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στις δαπάνες συνεχίζει επίσης να τους ασκεί έντονες πιέσεις».