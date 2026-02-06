ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Δυσαρεστημένοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
Ειδήσεις
11:08 - 06 Φεβ 2026

ifo: Δυσαρεστημένοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία θεωρούν ότι η οικονομική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης επιβραδύνει, αντί να στηρίζει, την οικονομική τους ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ifo, δεν δίνουν στην κυβέρνηση πολύ καλό «βαθμό» και αξιολογούν την οικονομική πολιτική ακόμη πιο αρνητικά.

Κατά μέσο όρο, βαθμολογούν τη σημερινή οικονομική πολιτική με 4,3, ενώ ιδιαίτερα επικριτικοί είναι απέναντι στην κοινωνική και συνταξιοδοτική πολιτική (4,7), καθώς και στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική (4,5).

«Οι χαμηλές βαθμολογίες αντικατοπτρίζουν τη δυσαρέσκεια πολλών αυτοαπασχολούμενων», δηλώνει η αναλύτρια του ifo, Κατρίν Ντέμελχούμπερ.

Οι τομείς της πολιτικής υποδομών και ψηφιοποίησης, όπως και της πολιτικής ανταγωνισμού, έλαβαν από 4,3, η δημοσιονομική πολιτική 4,2, ενώ και η πολιτική για την αγορά εργασίας αξιολογήθηκε με 4,2. «Οι αυτοαπασχολούμενοι θεωρούν ότι οι πιο επείγουσες ανάγκες είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ελάφρυνση φόρων και εισφορών, η μείωση των τιμών της ενέργειας και η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων», προσθέτει η Ντέμελχούμπερ.

Οι αρνητικές αξιολογήσεις αντανακλούν, επίσης, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αν και το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων βελτιώθηκε στις αρχές του έτους, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε στις -21,5 μονάδες, από -23,7 μονάδες τον Δεκέμβριο, κυρίως λόγω λιγότερο απαισιόδοξων προσδοκιών.

Αντίθετα, η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης επιδεινώθηκε και έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι τους λείπουν κυρίως οι παραγγελίες: τον Ιανουάριο, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46,6%, ίδιο με τον Οκτώβριο και σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της συνολικής οικονομίας (36,3%).

«Η οικονομική αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων επιβραδύνει τις επενδύσεις και τις νέες παραγγελίες», σημειώνει η Ντέμελχούμπερ και προσθέτει: «Η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στις δαπάνες συνεχίζει επίσης να τους ασκεί έντονες πιέσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών
Ειδήσεις

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ

Γερμανία: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και υψηλό κόστος πιέζουν τις κατασκευές κατοικιών
Ειδήσεις

Γερμανία: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και υψηλό κόστος πιέζουν τις κατασκευές κατοικιών

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις
Ειδήσεις

Γερμανικές καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης: Στο επίκεντρο η Ισπανία για χρήση κονδυλίων σε συντάξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ