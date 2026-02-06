Λαβρόφ: «Ουκρανική τρομοκρατική πρόκληση» οι πυροβολισμοί κατά του στρατηγού Αλεξέγεφ στη Μόσχα

Οι πυροβολισμοί εναντίον ενός Ρώσου στρατηγού έχουν προκαλέσει αναστάτωση στη Μόσχα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από τη φερόμενη επίθεση κατά του αναπληρωτή επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

Ο Αλεξέγεφ δέχθηκε πολλαπλά πυρά μέσα σε πολυκατοικία στη Μόσχα και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης καθώς και το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας, Σβετλάνα Πετρένκο.

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «τρομοκρατική επίθεση» και «πρόκληση» εκ μέρους της Ουκρανίας. Κατηγόρησε το Κίεβο ότι με τέτοιες ενέργειες επιχειρεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την ουκρανική πλευρά δεν υπήρξε αρχικά κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή. Μόλις την Πέμπτη, αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας είχαν συναντηθεί στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες. Της ρωσικής αποστολής ηγείτο ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της GRU και άμεσος προϊστάμενος του Αλεξέγεφ.

Ο Αλεξέγεφ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική φιγούρα στους ρωσικούς στρατιωτικούς και μυστικο-υπηρεσιακούς κύκλους. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία ήταν υπεύθυνος για επιχειρήσεις των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της στήριξης της Μόσχας προς το καθεστώς του –πλέον ανατραπέντος– Μπασάρ αλ Άσαντ. Επιπλέον, μετά την εξέγερση της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Wagner το 2023, είχε αναλάβει διαπραγματεύσεις με τον τότε επικεφαλής της οργάνωσης, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αλεξέγεφ είχε επίσης εμπλακεί στη δημιουργία και οργάνωση των λεγόμενων «εθελοντικών ταγμάτων». Στο Κίεβο αναζητείται για τον φερόμενο ρόλο του στη παροχή πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα, τα οποία συχνά προκάλεσαν θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το όνομά του περιλαμβανόταν και σε δυτικές λίστες κυρώσεων, λόγω της υποτιθέμενης συμμετοχής του σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και στην επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα εναντίον του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 στη Βρετανία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσικού στρατού έχουν σκοτωθεί. Για ορισμένες από αυτές τις ενέργειες, η Ουκρανία έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.