ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαβρόφ: «Ουκρανική τρομοκρατική πρόκληση» οι πυροβολισμοί κατά του στρατηγού Αλεξέγεφ στη Μόσχα
Ειδήσεις
16:15 - 06 Φεβ 2026

Λαβρόφ: «Ουκρανική τρομοκρατική πρόκληση» οι πυροβολισμοί κατά του στρατηγού Αλεξέγεφ στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πυροβολισμοί εναντίον ενός Ρώσου στρατηγού έχουν προκαλέσει αναστάτωση στη Μόσχα. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από τη φερόμενη επίθεση κατά του αναπληρωτή επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

Ο Αλεξέγεφ δέχθηκε πολλαπλά πυρά μέσα σε πολυκατοικία στη Μόσχα και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Οι έρευνες για τα αίτια της επίθεσης καθώς και το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ή τους δράστες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας, Σβετλάνα Πετρένκο.

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς «τρομοκρατική επίθεση» και «πρόκληση» εκ μέρους της Ουκρανίας. Κατηγόρησε το Κίεβο ότι με τέτοιες ενέργειες επιχειρεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από την ουκρανική πλευρά δεν υπήρξε αρχικά κάποιο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή. Μόλις την Πέμπτη, αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας είχαν συναντηθεί στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες. Της ρωσικής αποστολής ηγείτο ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της GRU και άμεσος προϊστάμενος του Αλεξέγεφ.

Ο Αλεξέγεφ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική φιγούρα στους ρωσικούς στρατιωτικούς και μυστικο-υπηρεσιακούς κύκλους. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία ήταν υπεύθυνος για επιχειρήσεις των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της στήριξης της Μόσχας προς το καθεστώς του –πλέον ανατραπέντος– Μπασάρ αλ Άσαντ. Επιπλέον, μετά την εξέγερση της ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Wagner το 2023, είχε αναλάβει διαπραγματεύσεις με τον τότε επικεφαλής της οργάνωσης, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αλεξέγεφ είχε επίσης εμπλακεί στη δημιουργία και οργάνωση των λεγόμενων «εθελοντικών ταγμάτων». Στο Κίεβο αναζητείται για τον φερόμενο ρόλο του στη παροχή πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα, τα οποία συχνά προκάλεσαν θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το όνομά του περιλαμβανόταν και σε δυτικές λίστες κυρώσεων, λόγω της υποτιθέμενης συμμετοχής του σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και στην επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα εναντίον του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 στη Βρετανία.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσικού στρατού έχουν σκοτωθεί. Για ορισμένες από αυτές τις ενέργειες, η Ουκρανία έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάμελλος: Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική

Φάμελλος: Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης

Δίκη Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
Ειδήσεις

Δίκη Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες
Ειδήσεις

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα
Πολιτική

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ