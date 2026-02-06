Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού στη Μόσχα

Ένας ανώτατος αξιωματικός του ρωσικού στρατού νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του από πυροβολισμούς νωρίς το πρωί, μέσα σε πολυκατοικία σε βορειοδυτική περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.

Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο έπειτα από την επίθεση. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ένα πρόσωπο, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία γνωστοποιείται επίσης η έναρξη έρευνας για «απόπειρα δολοφονίας» και «λαθρεμπόριο όπλων».

Μέχρι τώρα, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν οι έρευνες έχουν στραφεί σε συγκεκριμένα άτομα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλεξέγεφ κατέχει τη θέση του υπαρχηγού της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι ανώτατο στέλεχος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) και συγκεκριμένα ο πρώτος αναπληρωτής του επικεφαλής της, στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Ο τελευταίος είχε ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, παρουσία Αμερικανών, που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι με στόχο μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία παρενέβη στρατιωτικά το 2015 κατά των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει τον Αλεξέγιεφ στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, μετά τις κατηγορίες ότι η GRU βρισκόταν πίσω από την επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα στο Σόλσμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου το 2018, σύμφωνα με το BBC.

Όπως αναφέρει το Reuters, κατά την απόπειρα ανταρσίας που οργάνωσε ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον Ιούνιο του 2023, ο Αλεξέγιεφ συγκαταλεγόταν στους ανώτατους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για διαπραγματεύσεις μαζί του.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δολοφονικές επιθέσεις, με τη Μόσχα να αποδίδει την ευθύνη στο Κίεβο.