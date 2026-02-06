ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού στη Μόσχα
Ειδήσεις
11:25 - 06 Φεβ 2026

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου στρατηγού στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας ανώτατος αξιωματικός του ρωσικού στρατού νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του από πυροβολισμούς νωρίς το πρωί, μέσα σε πολυκατοικία σε βορειοδυτική περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.  

Πρόκειται για τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο έπειτα από την επίθεση. Μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ένα πρόσωπο, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο Βλαντιμίρ Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε, ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή. «Το θύμα νοσηλεύεται», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία γνωστοποιείται επίσης η έναρξη έρευνας για «απόπειρα δολοφονίας» και «λαθρεμπόριο όπλων».

Μέχρι τώρα, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν οι έρευνες έχουν στραφεί σε συγκεκριμένα άτομα.

{https://x.com/nexta_tv/status/2019680024337465788}

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αλεξέγεφ κατέχει τη θέση του υπαρχηγού της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι ανώτατο στέλεχος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) και συγκεκριμένα ο πρώτος αναπληρωτής του επικεφαλής της, στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Ο τελευταίος είχε ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, παρουσία Αμερικανών, που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι με στόχο μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, ο 64χρονος αντιστράτηγος Αλεξέγεφ διακρίθηκε ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών στη Συρία, όπου η Ρωσία παρενέβη στρατιωτικά το 2015 κατά των τζιχαντιστών και υπέρ του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει τον Αλεξέγιεφ στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις, μετά τις κατηγορίες ότι η GRU βρισκόταν πίσω από την επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα στο Σόλσμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου το 2018, σύμφωνα με το BBC.

Όπως αναφέρει το Reuters, κατά την απόπειρα ανταρσίας που οργάνωσε ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον Ιούνιο του 2023, ο Αλεξέγιεφ συγκαταλεγόταν στους ανώτατους αξιωματούχους που είχαν σταλεί για διαπραγματεύσεις μαζί του.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δολοφονικές επιθέσεις, με τη Μόσχα να αποδίδει την ευθύνη στο Κίεβο.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 11:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκεχειρία υπό κατάρρευση: Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της
Ειδήσεις

Εκεχειρία υπό κατάρρευση: Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της

Αναφορές ότι ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία στη Μόσχα
Ειδήσεις

Αναφορές ότι ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία στη Μόσχα

Δολοφονημένη βρέθηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη - Ποιος είναι ο δράστης
Ειδήσεις

Δολοφονημένη βρέθηκε η Ελευθερία Γιακουμάκη - Ποιος είναι ο δράστης

Στενός σύμβουλος του Ζελένσκι: Πλησιάζουμε στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Στενός σύμβουλος του Ζελένσκι: Πλησιάζουμε στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ