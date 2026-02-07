Το Ιράν δηλώνει ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις, αν οι ΗΠΑ επιτεθούν

Το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν δεχθεί επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, επιμένοντας ότι αυτό δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επίθεση κατά των χωρών που τις φιλοξενούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μίλησε στο καταριανό Al Jazeera TV, μία ημέρα μετά τη δέσμευση της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον να συνεχίσουν τις έμμεσες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα, έπειτα από τις θετικές (όπως τις χαρακτήρισαν οι δύο πλευρές) συζητήσεις την Παρασκευή στο Ομάν.

Αν και ο Αραγτσί είπε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Εμείς και η Ουάσινγκτον πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύντομα», είπε ο Αραγτσί.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να πλήξει το Ιράν μετά την ενίσχυση της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην περιοχή, απαιτώντας να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου — μια πιθανή οδό προς την κατασκευή πυρηνικών βομβών — καθώς και να σταματήσει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και τη στήριξη ένοπλων ομάδων στην περιοχή. Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό ότι σκοπεύει να στρατιωτικοποιήσει την παραγωγή πυρηνικών καυσίμων.

Παρότι και οι δύο πλευρές έχουν δείξει ετοιμότητα να αναβιώσουν τη διπλωματία γύρω από τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, ο Αραγτσί απέρριψε το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ατζέντας των συνομιλιών.

«Κάθε διάλογος προϋποθέτει αποχή από απειλές και πιέσεις. (Η Τεχεράνη) συζητά μόνο το πυρηνικό της ζήτημα… Δεν συζητάμε κανένα άλλο θέμα με τις ΗΠΑ», είπε.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμμετέχοντας στα τελικά στάδια μιας 12ήμερης ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών. Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι έχει αναστείλει τη δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου.

Η απάντησή της τότε περιλάμβανε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, το οποίο διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον.

Σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, ο Αραγτσί είπε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι παρόμοιες.

«Δεν θα ήταν δυνατό να επιτεθούμε σε αμερικανικό έδαφος, αλλά θα στοχεύσουμε τις βάσεις τους στην περιοχή», δήλωσε. «Δεν θα επιτεθούμε σε γειτονικές χώρες· αντίθετα, θα στοχεύσουμε αμερικανικές βάσεις που σταθμεύουν σε αυτές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο».

Το Ιράν δηλώνει ότι θέλει την αναγνώριση του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο και ότι η ένταξη του πυραυλικού του προγράμματος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα το άφηνε ευάλωτο σε ισραηλινές επιθέσεις.