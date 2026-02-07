Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ συζητούν τεράστιες (12 τρισ. δολαρίων) οικονομικές συμφωνίες με τη Ρωσία

Λίγες ημέρες αφότου οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία έληξαν χωρίς αποτέλεσμα στο Άμπου Ντάμπι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν διμερείς οικονομικές συμφωνίες αξίας περίπου 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν επηρεάζουν και τη χώρα του.

Ο Ζελένσκι είπε, σύμφωνα με τη Washington Post, ότι πηγές των μυστικών υπηρεσιών του έδειξαν έγγραφα που περιγράφουν ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ρωσίας, το οποίο αποκάλεσε «πακέτο Ντμίτριεφ» — από το όνομα του Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά το παρελθόν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι πιθανή η άρση κυρώσεων και η ανανέωση της οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία ως κίνητρο για να συμφωνήσει η Μόσχα στον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν, ωστόσο, έχει επιμείνει ότι η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Ο Ντμίτριεφ συνέταξε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων μαζί με τον απεσταλμένο του Τραμπ στις συνομιλίες, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ — το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από το Axios τον περασμένο Νοέμβριο — και το οποίο περιλάμβανε ενότητες για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων οικονομικών αναπτυξιακών έργων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, με τη στήριξη Ευρωπαίων ηγετών και ορισμένων μελών του Κογκρέσου, έχει επιμείνει ότι το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας πρέπει αντίθετα να αυστηροποιηθεί, ώστε να στερηθεί η ρωσική πολεμική μηχανή έσοδα και δυτικά τεχνολογικά εξαρτήματα.

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις διμερείς οικονομικές ή επιχειρηματικές συμφωνίες τους, αλλά λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων την Παρασκευή, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

«Υπάρχουν επίσης διάφορα σήματα, τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και αλλού, ότι ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες θα μπορούσαν να αφορούν και ζητήματα που σχετίζονται με την Ουκρανία – για παράδειγμα, την κυριαρχία μας ή την ασφάλεια της Ουκρανίας», είπε. «Καθιστούμε σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα στηρίξει καμία τέτοια — έστω και δυνητική — συμφωνία που αφορά εμάς και γίνεται χωρίς εμάς».

Οι ανησυχίες του Ζελένσκι δημοσιοποιήθηκαν καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε ένα ακόμη μεγάλο αεροπορικό πλήγμα κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, βυθίζοντας μεγάλα τμήματα της χώρας στο σκοτάδι και το κρύο το Σάββατο. Η επίθεση ανάγκασε επίσης τους ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς να μειώσουν την παραγωγή τους, καθώς «η στρατιωτική δραστηριότητα επηρέασε ηλεκτρικούς υποσταθμούς και αποσύνδεσε ορισμένες γραμμές μεταφοράς», ανέφερε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στο X.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται τη στιγμή που οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται ολοένα και περισσότερο να βρίσκονται σε αδιέξοδο, ιδίως όσον αφορά το ποιος θα ελέγχει την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ.

Οι κομβικές ημερομηνίες

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονέτσκ, ενώ ο Πούτιν έχει απαιτήσει από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στρατιωτικά, ακόμη και καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της πλήρους εισβολής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε τον τερματισμό του πολέμου «μέχρι τον Ιούνιο» και ότι αναμένει πως «πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα».

Η βασική ανησυχία για τους Αμερικανούς, είπε, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο αργότερα φέτος.

Ξεχωριστά, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει ως στόχο τον Μάρτιο για την επίτευξη συμφωνίας, με εθνικές εκλογές και δημοψήφισμα για την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία τον Μάιο, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», ανέφερε μία από τις πηγές στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει πως ο Τραμπ θα στρέψει την προσοχή του στις εκλογές.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας έχουν συναντηθεί δύο φορές στο Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες εβδομάδες, χωρίς όμως να επιτευχθεί πρόοδος. Παρ’ όλα αυτά, Ουκρανοί διαπραγματευτές λένε ότι ο τόνος και το περιεχόμενο των συνομιλιών έχουν βελτιωθεί αισθητά.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε οι πλευρές να συναντηθούν σε μία εβδομάδα για πρώτη φορά στις ΗΠΑ — «πιθανότατα στο Μαϊάμι».

«Έχουμε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή μας», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, τα ρωσικά πλήγματα από το βράδυ της Παρασκευής έως το Σάββατο σηματοδότησαν τη συνέχιση της αδιάκοπης εναέριας επίθεσης κατά των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 29 πυραύλους και 408 επιθετικά drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 13 πύραυλοι και 21 drones έπληξαν 19 τοποθεσίες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του πραγματοποίησαν «μαζικό πλήγμα με κατευθυνόμενα όπλα μεγάλης εμβέλειας, εκτοξευόμενα από θάλασσα και αέρα» κατά ενεργειακών και μεταφορικών εγκαταστάσεων «που χρησιμοποιούνται προς όφελος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» και της «αμυντικής βιομηχανίας».

Ωστόσο, το μπαράζ άφησε μεγάλα τμήματα του άμαχου πληθυσμού χωρίς φως και θέρμανση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πολύ κάτω από το μηδέν.

Ο ουκρανικός διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου, Ukrenergo, ανέφερε ότι η επίθεση ήταν η δεύτερη μεγάλη επίθεση κατά ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος από την αρχή του έτους και ότι «ενεργειακές εγκαταστάσεις σε οκτώ περιφέρειες» επλήγησαν.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός «στόχευσε σκόπιμα ενεργειακές εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών».

«Αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική μας ασφάλεια στην Ουκρανία, αλλά και τη συλλογική περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια», έγραψε. «Πιστεύουμε ότι οι εταίροι μας στην Αμερική, στην Ευρώπη και αλλού, που θέλουν ειρήνη, πρέπει να το δουν αυτό καθαρά και να ενεργήσουν αναλόγως».





