ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαβρόφ για ΗΠΑ: Ανοιχτή στο διάλογο η Ρωσία, αλλά χωρίς οικονομικές προσδοκίες
Ειδήσεις
12:38 - 09 Φεβ 2026

Λαβρόφ για ΗΠΑ: Ανοιχτή στο διάλογο η Ρωσία, αλλά χωρίς οικονομικές προσδοκίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά δεν αναμένει ουσιαστική οικονομική σχέση, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα (9/2).

Μιλώντας στο ρωσικό μέσο TV BRICS, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον, -όπως τον χαρακτήρισε-, σαφή στόχο των ΗΠΑ για «οικονομική κυριαρχία». «Δεν βλέπουμε επίσης κανένα ελπιδοφόρο μέλλον στην οικονομική σφαίρα», πρόσθεσε.

Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, έχουν υπογραμμίσει τις δυνατότητες επανόρθωσης των οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ σε περίπτωση ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά των οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα και τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις στον ζωτικό για τη Ρωσία ενεργειακό τομέα.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης την αντίθεση του Τραμπ προς την ένωση BRICS, που περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και άλλες σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες. «Οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημιουργούν τεχνητά εμπόδια στην πορεία ολοκλήρωσης της BRICS», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Μόσχα θα αναζητήσει εναλλακτικούς, προστατευμένους τρόπους για την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών, υλικοτεχνικών και άλλων προγραμμάτων της σε συνεργασία με τις χώρες των BRICS.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεμένει από καύσιμα η Κούβα - Ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να ανεφοδιάσει αεροπλάνα
Ειδήσεις

Ξεμένει από καύσιμα η Κούβα - Ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να ανεφοδιάσει αεροπλάνα

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα 44 μέλη της νέας επιτροπής διεύρυνσης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα 44 μέλη της νέας επιτροπής διεύρυνσης

ΔΥΠΑ: «Ημέρες Καριέρας» στις 13-14 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: «Ημέρες Καριέρας» στις 13-14 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει
Ειδήσεις

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ