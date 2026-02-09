Λαβρόφ για ΗΠΑ: Ανοιχτή στο διάλογο η Ρωσία, αλλά χωρίς οικονομικές προσδοκίες

Η Ρωσία δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά δεν αναμένει ουσιαστική οικονομική σχέση, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα (9/2).

Μιλώντας στο ρωσικό μέσο TV BRICS, ο Λαβρόφ αναφέρθηκε στον, -όπως τον χαρακτήρισε-, σαφή στόχο των ΗΠΑ για «οικονομική κυριαρχία». «Δεν βλέπουμε επίσης κανένα ελπιδοφόρο μέλλον στην οικονομική σφαίρα», πρόσθεσε.

Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, έχουν υπογραμμίσει τις δυνατότητες επανόρθωσης των οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ σε περίπτωση ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά των οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα και τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις στον ζωτικό για τη Ρωσία ενεργειακό τομέα.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης την αντίθεση του Τραμπ προς την ένωση BRICS, που περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και άλλες σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες. «Οι ίδιοι οι Αμερικανοί δημιουργούν τεχνητά εμπόδια στην πορεία ολοκλήρωσης της BRICS», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Μόσχα θα αναζητήσει εναλλακτικούς, προστατευμένους τρόπους για την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών, υλικοτεχνικών και άλλων προγραμμάτων της σε συνεργασία με τις χώρες των BRICS.