Ξεμένει από καύσιμα η Κούβα - Ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να ανεφοδιάσει αεροπλάνα

Η κουβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στη χώρα λόγω ελλείψεων, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών σε κάθε χώρα που προμηθεύει το κομμουνιστικό κράτος με πετρέλαιο.

Η ηγεσία του νησιωτικού κράτους ανέφερε την Κυριακή ότι η Κούβα θα ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα από τη Δευτέρα, γεγονός που πιθανότατα θα διαταράξει τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται δύο πηγές.

Η έλλειψη κηροζίνης αναμένεται να συνεχιστεί για τον επόμενο μήνα, επηρεάζοντας όλα τα διεθνή αεροδρόμια της Κούβας.

Ο Τραμπ, σε εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε στα τέλη Ιανουαρίου, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση συνιστά «μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή», η οποία απαιτεί την κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι δεσμοί της Κούβας με χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κομμουνιστική ηγεσία αποσταθεροποιούν την περιοχή «μέσω της μετανάστευσης και της βίας».

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί ενδέχεται να στοχεύσουν χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας καταδίκασε τις απειλές για δασμούς της Ουάσινγκτον με τους «εντονότερους δυνατούς όρους».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 30 Ιανουαρίου, ο Παρίγια κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι καταφεύγει σε «εκβιασμό και καταναγκασμό σε μια προσπάθεια να κάνει άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην παγκοσμίως καταδικασμένη πολιτική αποκλεισμού κατά της Κούβας».

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνησή της θα επιδιώξει να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα από τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η χώρα εργάζεται για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης για την επανέναρξη των αποστολών πετρελαίου στο νησί της Καραϊβικής.

Το Μεξικό είχε προηγουμένως διακόψει τις αποστολές αργού και ραφιναρισμένων προϊόντων προς την Κούβα εν μέσω πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ.