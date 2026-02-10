ΕΕ: Η βιομηχανία πιέζει για νέο νόμο «Made in Europe» με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για την άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (12/2), ορισμένοι από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα συγκεντρωθούν αύριο (11/2) στη βελγική πόλη της Αμβέρσας, στο πλαίσιο μιας συνάντησης που έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσια σύνοδος κορυφής.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, απευθυνόμενοι σε ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα και αποφασιστικά το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητάς της.

Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ισχύ της Κίνας, οι πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη, με αφορμή τη Γροιλανδία, έχουν αναδείξει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την οικονομική της δυναμική. Ήδη οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν διατυπώσει τις θέσεις τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων να καλεί την ΕΕ να αναστρέψει την πτωτική πορεία της παραγωγής οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προετοιμάζει έναν νέο νόμο «Made in Europe», γνωστό ως Industrial Accelerator Act. Η πρόταση στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης στις επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέποντας τη φιλοσοφία του ελεύθερου εμπορίου που καθόρισε την πολιτική της Ένωσης επί δεκαετίες, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ηγείται της προώθησης του Industrial Accelerator Act, μίλησε στο συνέδριο Rencontre des Entrepreneurs de France (LaRef) στο Παρίσι, που διοργανώνεται από τη MEDEF και διεξήχθη στις 27 και 28 Αυγούστου 2025.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να απαντήσει στις ανησυχίες των επιχειρήσεων, η ΕΕ αναμένεται να χαλαρώσει αργότερα φέτος το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, έπειτα από παράπονα ότι αυξάνει το κόστος για τις εταιρείες. Παράλληλα, η Γερμανία αναμένεται να θέσει στη σύνοδο της Πέμπτης ζήτημα σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ζητώντας να κατευθυνθούν περισσότερα χρήματα σε επενδύσεις και λιγότερα στη γεωργία και την πολιτική συνοχής.

Ένα ακόμη βασικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς επενδύσεων παραμένει εδώ και χρόνια άπιαστος στόχος για την Ένωση. Μιλώντας σε εκδήλωση του Bloomberg στις Βρυξέλλες το βράδυ της Δευτέρας, ο Τζορτζ Θεοχαρίδης, επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, χαιρέτισε το πρόσφατο πακέτο της Επιτροπής για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών, επισημαίνοντας ωστόσο τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, νομικά, εποπτικά, λειτουργικά και –σε ορισμένες περιπτώσεις– πολιτισμικά εμπόδια εξακολουθούν να καθιστούν τις διασυνοριακές επενδύσεις «πολύ πιο δύσκολες απ’ όσο θα έπρεπε». «Αυτός ο κατακερματισμός αυξάνει το κόστος κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των καινοτόμων εταιρειών και ωθεί τις επιχειρήσεις, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, να αναζητούν χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης», τόνισε.