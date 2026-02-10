ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Η βιομηχανία πιέζει για νέο νόμο «Made in Europe» με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Ειδήσεις
16:13 - 10 Φεβ 2026

ΕΕ: Η βιομηχανία πιέζει για νέο νόμο «Made in Europe» με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για την άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (12/2), ορισμένοι από τους κορυφαίους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα συγκεντρωθούν αύριο (11/2) στη βελγική πόλη της Αμβέρσας, στο πλαίσιο μιας συνάντησης που έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσια σύνοδος κορυφής.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, απευθυνόμενοι σε ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα και αποφασιστικά το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητάς της.

Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ισχύ της Κίνας, οι πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη, με αφορμή τη Γροιλανδία, έχουν αναδείξει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την οικονομική της δυναμική. Ήδη οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν διατυπώσει τις θέσεις τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων να καλεί την ΕΕ να αναστρέψει την πτωτική πορεία της παραγωγής οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ προετοιμάζει έναν νέο νόμο «Made in Europe», γνωστό ως Industrial Accelerator Act. Η πρόταση στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης στις επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέποντας τη φιλοσοφία του ελεύθερου εμπορίου που καθόρισε την πολιτική της Ένωσης επί δεκαετίες, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε συμμάχους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ηγείται της προώθησης του Industrial Accelerator Act, μίλησε στο συνέδριο Rencontre des Entrepreneurs de France (LaRef) στο Παρίσι, που διοργανώνεται από τη MEDEF και διεξήχθη στις 27 και 28 Αυγούστου 2025.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να απαντήσει στις ανησυχίες των επιχειρήσεων, η ΕΕ αναμένεται να χαλαρώσει αργότερα φέτος το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, έπειτα από παράπονα ότι αυξάνει το κόστος για τις εταιρείες. Παράλληλα, η Γερμανία αναμένεται να θέσει στη σύνοδο της Πέμπτης ζήτημα σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ζητώντας να κατευθυνθούν περισσότερα χρήματα σε επενδύσεις και λιγότερα στη γεωργία και την πολιτική συνοχής.

Ένα ακόμη βασικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς επενδύσεων παραμένει εδώ και χρόνια άπιαστος στόχος για την Ένωση. Μιλώντας σε εκδήλωση του Bloomberg στις Βρυξέλλες το βράδυ της Δευτέρας, ο Τζορτζ Θεοχαρίδης, επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, χαιρέτισε το πρόσφατο πακέτο της Επιτροπής για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών, επισημαίνοντας ωστόσο τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, νομικά, εποπτικά, λειτουργικά και –σε ορισμένες περιπτώσεις– πολιτισμικά εμπόδια εξακολουθούν να καθιστούν τις διασυνοριακές επενδύσεις «πολύ πιο δύσκολες απ’ όσο θα έπρεπε». «Αυτός ο κατακερματισμός αυξάνει το κόστος κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, περιορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των καινοτόμων εταιρειών και ωθεί τις επιχειρήσεις, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, να αναζητούν χρηματοδότηση εκτός Ευρώπης», τόνισε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Η Mercosur ξανά στο τραπέζι
Πολιτική

Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Η Mercosur ξανά στο τραπέζι

138 νέα οχήματα για το Λιμενικό - Κικίλιας: Με το “ΑΙΓΙΣ 2” ενισχύουμε την ασφάλεια μας
Ναυτιλία

138 νέα οχήματα για το Λιμενικό - Κικίλιας: Με το “ΑΙΓΙΣ 2” ενισχύουμε την ασφάλεια μας

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος
Ειδήσεις

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ
Ειδήσεις

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»
Ειδήσεις

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

Bloomberg: Το τουρκικό νομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση της ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια
Ειδήσεις

Bloomberg: Το τουρκικό νομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση της ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ