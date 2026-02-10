Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Η Mercosur ξανά στο τραπέζι
16:04 - 10 Φεβ 2026

Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ: Η Mercosur ξανά στο τραπέζι

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου καταψήφισαν εκ νέου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ–Mercosur και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας για τα γεωργικά προϊόντα (Έκθεση Gabriel Mato – A10-0254/2025).

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής όχι μόνο δεν βελτίωσαν τις αδυναμίες της αρχικής πρότασης, αλλά σε κρίσιμα σημεία την καθιστούν ακόμη πιο προβληματική, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι:

Οι λεγόμενες «ρήτρες διασφάλισης» παραμένουν ανεπαρκείς, καθώς ενεργοποιούνται μόνο αφού έχει ήδη διαταραχθεί η αγορά, χωρίς άμεσες εγγυήσεις προστασίας ή αποζημίωσης των παραγωγών.

Οι κανονιστικές αποκλίσεις στα πρότυπα παραγωγής τροφίμων μεταξύ ΕΕ και χωρών Mercosur, συνεχίζουν να δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των Ευρωπαίων αγροτών και ιδιαίτερα των μικρών παραγωγών.

Παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για τη διατροφική ασφάλεια, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε πρόσφατη έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, οι έλεγχοι στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες σχετικά με υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλα επιβλαβή στοιχεία, είναι είτε ανύπαρκτοι, είτε πολύ περιορισμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνεπείς στις θέσεις τους και υπερασπιζόμενοι διαρκώς την αγροτική παραγωγή της ΕΕ, υπερψήφισαν τροπολογίες που στόχευαν σε μια πιο ισορροπημένη και καλύτερα προστατευτική συμφωνία, αποδεικνύοντας ότι επιδιώκουν βελτίωση και καλύτερους όρους για τους ευρωπαίους αγρότες.

Η ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται εμπορικές συμφωνίες που να βασίζονται στην πραγματική αμοιβαιότητα, στον σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της παραγωγής και της υπαίθρου.

Όπως σημειώνουν οι ευρωβουλευτές: «Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων. Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει τους παραγωγούς της και όχι να τους αφήνει εκτεθειμένους σε άνισο ανταγωνισμό».

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να στηρίζει δίκαιες, ισορροπημένες και βιώσιμες διεθνείς εμπορικές σχέσεις, με σαφείς εγγυήσεις για την προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

