ΕΕ: Σχέδιο πλήρους απαγόρευσης συναλλαγών crypto με Ρωσία - Στο στόχαστρο και το ψηφιακό ρούβλι
18:21 - 10 Φεβ 2026

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα εκτεταμένο σχέδιο απαγόρευσης όλων των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με τη Ρωσία, με στόχο να περιοριστεί η χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τη Μόσχα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων μέσω μη παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών δικτύων.

Το μέτρο, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση των Financial Times, στοχεύει στη διακοπή της ροής χρημάτων που αξιοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αντί για περιορισμούς σε μεμονωμένες ρωσικές εταιρείες crypto, η Κομισιόν προτείνει πλήρη απαγόρευση της συνεργασίας με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων ή πλατφόρμα μεταφοράς και ανταλλαγής crypto που έχει έδρα στη Ρωσία. Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής, «οποιαδήποτε μεμονωμένη καταχώριση παρόχου μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων σχημάτων που θα παρακάμπτουν τις κυρώσεις».

Στόχος οι πλατφόρμες και τα stablecoins της Ρωσίας

Η πρόταση εστιάζει κυρίως στην αποτροπή δημιουργίας διαδόχων της ρωσικής πλατφόρμας Garantex, η οποία είχε τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2022 λόγω χρήσης από κυβερνοεγκληματίες. Στο στόχαστρο περιλαμβάνονται επίσης η ρωσική πλατφόρμα πληρωμών A7 και το stablecoin A7A5, συνδεδεμένο με το ρούβλι.

Παρά τους περιορισμούς, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic διαπίστωσε ότι τον περασμένο μήνα ο συνολικός όγκος συναλλαγών του συγκεκριμένου stablecoin ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια, παρά τις κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την ΕΕ.

Επέκταση κυρώσεων και στο ψηφιακό ρούβλι

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την προσθήκη 20 τραπεζών στον κατάλογο κυρώσεων και την πλήρη απαγόρευση συναλλαγών με το ψηφιακό ρούβλι, το οποίο εκδίδεται από τη ρωσική κεντρική τράπεζα. Το μέτρο επεκτείνεται και στον τομέα της ναυτιλίας, με πλήρη απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό αργό, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης, συντήρησης και άλλων υπηρεσιών. Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πλαφόν τιμών της G7 για το ρωσικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ορισμένα κράτη-μέλη εκφράζουν ανησυχία ότι οι δραστηριότητες αυτές απλώς θα μετατοπιστούν σε εταιρείες εκτός ΕΕ.

Παράλληλα μέτρα: Περιορισμοί και στο Κιργιστάν

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση εξαγωγών ορισμένων αγαθών διπλής χρήσης προς το Κιργιστάν, καθώς διαπιστώθηκε ότι εταιρείες της χώρας έχουν μεταπωλήσει απαγορευμένα προϊόντα στη Ρωσία, όπως εργαλεία μηχανών και ηλεκτρονικά εξαρτήματα για όπλα και drones.

Όπως αναφέρει το έγγραφο της Επιτροπής, οι εισαγωγές βασικών προϊόντων από την ΕΕ προς το Κιργιστάν έχουν αυξηθεί κατά 800% από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι εξαγωγές από το Κιργιστάν προς τη Ρωσία έχουν εκτοξευθεί κατά 1.200%, γεγονός που αποδεικνύει υψηλό κίνδυνο παράκαμψης των κυρώσεων.

Πρωτοφανής εφαρμογή μηχανισμών αποτροπής παράκαμψης κυρώσεων

Η συγκεκριμένη απαγόρευση θα αποτελέσει την πρώτη εφαρμογή των μηχανισμών αποτροπής παράκαμψης κυρώσεων, που αποτελούν βασικό στοιχείο του 20ού πακέτου κυρώσεων της ΕΕ, ενισχύοντας τη δυνατότητα του μπλοκ να περιορίζει τη χρηματοδότηση της ρωσικής στρατιωτικής δράσης μέσω crypto και ψηφιακών νομισμάτων.

