Fed: Ρεκόρ χρεών τα αμερικανικά νοικοκυριά το 2025 - Μεγάλες πιέσεις στα χαμηλά εισοδήματα

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκαν τα χρέη των αμερικανικών νοικοκυριών στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Fed της Νέας Υόρκης, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν κυρίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, παρά τη συνολική ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Το συνολικό χρέος των νοικοκυριών ανήλθε το τέταρτο τρίμηνο στα 18,8 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση κατά 191 δισ. δολάρια ή 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η άνοδος έφτασε τα 740 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2024, ενώ σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019, το συνολικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 4,6 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, η ποιότητα των δανείων επιδεινώθηκε, με το ποσοστό των δανείων που παρουσίασαν κάποια μορφή καθυστέρησης να αυξάνεται στο 4,8% το τέταρτο τρίμηνο, από 4,5% το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, αν και η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια ανθεκτικότητας, ολοένα και περισσότεροι πολίτες — κυρίως από χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα — βρίσκονται υπό πίεση λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας και της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους ζωής. Αντίθετα, τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος παραμένουν σε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση και εξακολουθούν να στηρίζουν την ανάπτυξη μέσω της κατανάλωσης.

Τα στεγαστικά δάνεια εξακολούθησαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη συνιστώσα του συνολικού χρέους, φτάνοντας τα 13,17 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2025. Το ποσοστό των στεγαστικών δανείων που πέρασαν σε σοβαρή καθυστέρηση το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκε στο 1,4%, από 1,09% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε επίπεδο έτους, το 1,3% των στεγαστικών δανείων βρέθηκε σε σοβαρή καθυστέρηση, ποσοστό που κινείται κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους της περιόδου πριν από τη «Μεγάλη Ύφεση».

Οι οικονομολόγοι της Fed επισημαίνουν ότι σε περιοχές χαμηλότερου εισοδήματος ή σε αγορές όπου επιδεινώνονται οι συνθήκες απασχόλησης ή κατοικίας, παρατηρείται ταχεία αύξηση των καθυστερήσεων στα στεγαστικά δάνεια.

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα στα φοιτητικά δάνεια, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν τον πιο πιεσμένο τομέα της πιστωτικής υγείας των αμερικανικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με τη Fed της Νέας Υόρκης, το 9,6% των φοιτητικών δανείων βρίσκεται σε καθυστέρηση τριών μηνών ή περισσότερο, αντανακλώντας τις επιπτώσεις από την επανέναρξη της καταγραφής πληρωμών μετά τη μακρά περίοδο αναστολής κατά την πανδημία.

Ακόμη πιο έντονη είναι η αύξηση των δανείων που πέρασαν σε σοβαρή καθυστέρηση, με το σχετικό ποσοστό να εκτινάσσεται στο 16,2%, από μόλις 0,7% το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα φοιτητικών δανείων διαμορφώθηκαν στα 1,7 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2025, αυξημένα κατά 11 δισ. δολάρια σε τριμηνιαία βάση.

Ρεκόρ κατέγραψαν και τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 44 δισ. δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 1,28 τρισ. δολάρια — επίπεδο ιστορικά υψηλό. Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, πρόκειται για αύξηση 5,5%.

Την πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά επιβεβαιώνει και ξεχωριστή έρευνα της εταιρείας διαχείρισης χρεών Achieve, σύμφωνα με την οποία το 55% των Αμερικανών χρησιμοποιεί τις πιστωτικές του κάρτες για να καλύψει βασικές καθημερινές ανάγκες.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα δάνεια αυτοκινήτων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 12 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο, αγγίζοντας συνολικά τα 1,7 τρισ. δολάρια, συμπληρώνοντας την εικόνα αυξανόμενης εξάρτησης των αμερικανικών νοικοκυριών από τον δανεισμό.