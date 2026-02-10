Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση Ερντογάν: Δύο νέα πρόσωπα σε Εσωτερικών και Δικαιοσύνης

Ο Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μικρής κλίμακας ανασχηματισμό, αντικαθιστώντας δύο κορυφαίους υπουργούς σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Στο υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε ο Μουσταφά Τσιφτσί, διαδεχόμενος τον Αλί Γερλίκαγια, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης διορίστηκε ο Ακίν Γκιουρλέκ, μέχρι πρόσφατα γενικός εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης. Ο Γκιουρλέκ έχει γίνει γνωστός για τις διώξεις σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων δημάρχων και πολιτικών.

Ο ανασχηματισμός προκαλεί έκπληξη, καθώς γίνεται σε δύο υπουργεία με καθοριστικό ρόλο στην εσωτερική και νομική πολιτική της Τουρκίας, λίγες εβδομάδες πριν σημαντικές διπλωματικές συναντήσεις της χώρας.