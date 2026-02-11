ΗΠΑ: Εκτόξευση των νέων θέσεων εργασίας τον Ιανουάριο – Ήπια υποχώρηση της ανεργίας
15:41 - 11 Φεβ 2026

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ ήταν ισχυρότερη από το αναμενόμενο στην αρχή του 2026, προσφέροντας κάποια ανακούφιση στις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 130.000 τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με την προς τα κάτω αναθεωρημένη αύξηση των 48.000 τον Δεκέμβριο, ενώ το αποτέλεσμα ξεπέρασε και την εκτίμηση των αναλυτών της Dow Jones για 55.000 νέες θέσεις, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics).

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά στο 4,3%, ήτοι υποχώρηση κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Πέρα από τα μηνιαία στοιχεία, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) δημοσίευσε και τις τελικές ετήσιες αναθεωρήσεις αναφοράς (benchmark revisions) για το έτος που προηγήθηκε έως τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με αυτές, οι αρχικές εκτιμήσεις αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω συνολικά κατά 898.000 θέσεις, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση.

Η μείωση αυτή ήταν ελαφρώς μικρότερη από τις 911.000 που προέβλεπε η αρχική εκτίμηση τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά κινήθηκε περίπου εντός των προσδοκιών της Wall Street.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 15:45
