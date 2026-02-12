16:47 - 12 Φεβ 2026

Οργή συγγενών έξω από την Εισαγγελία στη Σιόν για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Reporter.gr Newsroom
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη (12/02) έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, όπου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κλήθηκαν να καταθέσουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά. Στο συγκεκριμένο κατάστημα 41 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι έφτασαν στον χώρο συνοδευόμενοι από περιορισμένη αστυνομική δύναμη και τους συνηγόρους τους. Η παρουσία τους, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από το κτίριο.

Φορώντας ρούχα με τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στη φωτιά, συγγενείς κινήθηκαν προς το μέρος των ιδιοκτητών φωνάζοντας και εκφράζοντας την οργή τους, ενώ τους πίεσαν στον τοίχο και τους απηύθυναν βαρείς χαρακτηρισμούς.

«Είστε η μαφία, πληρώσατε 200.000 φράγκα και τελείωσε. Πώς κοιμάστε το βράδυ; Πού είναι ο γιος μου;», φώναξε μια μητέρα απευθυνόμενη στους Μορέτι.

Από την πλευρά του, ο Ζακ Μορέτι αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας: «Δεν υπάρχει μαφία, είμαι εργάτης. Λυπάμαι, θα αναλάβουμε την ευθύνη, είμαστε εδώ για τη δικαιοσύνη».

Σε δηλώσεις του την προηγούμενη ημέρα (11/02), είχε υποστηρίξει πως, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες στις εγκαταστάσεις, η ευθύνη θα πρέπει να αναζητηθεί και στους αρμόδιους θεσμούς που δεν διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους.

