ΗΠΑ: Πάνω από 4.000 δικαστικές αποφάσεις κατά της ICE για παράνομες φυλακίσεις
17:55 - 14 Φεβ 2026

Έρευνα του Reuters διαπίστωσε ότι από τον Οκτώβριο του 2025, εκατοντάδες ομοσπονδιακοί δικαστές στις ΗΠΑ έχουν εκδώσει πάνω από 4.400 αποφάσεις που κρίνουν ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) προχώρησε σε παράνομες κρατήσεις.

Οι υποθέσεις αφορούν κυρίως προσφυγές τύπου habeas corpus, δηλαδή το συνταγματικό δικαίωμα ενός κρατουμένου να προσβάλει τη νομιμότητα της κράτησής του.

Οι κρατήσεις συνεχίζονται παρά τις αποφάσεις

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, η ICE έχει συνεχίσει να κρατά άτομα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μετά από ρητές εντολές δικαστηρίων για αποφυλάκιση.

Η μαζική αύξηση των προσφυγών έχει επιβαρύνει σημαντικά τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Ανησυχίες για πρόσβαση σε δικηγόρους και δικαιώματα

Ομοσπονδιακός δικαστής στη Μινεσότα διαπίστωσε ότι η ICE παρεμπόδιζε την πρόσβαση κρατουμένων σε δικηγόρους, περιορίζοντας την εμπιστευτική επικοινωνία και μεταφέροντας άτομα σε άλλες πολιτείες με τρόπο που δυσχέραινε τις νομικές προσφυγές.

Τα ζητήματα αυτά εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη διαδικασία (due process).

Ευρύτερο πολιτικό και νομικό πλαίσιο

Η επέκταση των πολιτικών κράτησης και απέλασης έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Οι επικριτές κάνουν λόγο για συστημικό πρόβλημα και παραβίαση συνταγματικών εγγυήσεων, ενώ υποστηρικτές της κυβερνητικής πολιτικής υποστηρίζουν ότι εφαρμόζεται η ομοσπονδιακή νομοθεσία περί μετανάστευσης.

