ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κούβα: Αναβολή του φεστιβάλ πούρων λόγω ενεργειακής κρίσης
Ειδήσεις
11:41 - 16 Φεβ 2026

Κούβα: Αναβολή του φεστιβάλ πούρων λόγω ενεργειακής κρίσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Πούρων (Festival del Habano), που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην Αβάνα αργά τον Φεβρουάριο, αναβλήθηκε επ’ αόριστον λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που πλήττει την Κούβα.

Οι διοργανωτές, Habanos S.A., στην επίσημη ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι η απόφαση πάρθηκε «με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας, αριστείας και εμπειρίας» που χαρακτηρίζουν αυτή τη διεθνή εκδήλωση, αλλά δεν ανακοίνωσαν νέα ημερομηνία για τη διοργάνωση.

Το φεστιβάλ, το οποίο συγκεντρώνει πάνω από 1.000 επισκέπτες από δεκάδες χώρες και περιλαμβάνει δημοπρασίες, περιηγήσεις σε φυτείες και εκδηλώσεις για λάτρεις των πούρων, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά και οικονομικά γεγονότα γύρω από τα κουβανέζικα πούρα, που είναι ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής κρίσης που προκαλείται από σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω της αποκοπής των παραδόσεων πετρελαίου από Βενεζουέλα και Μεξικό, καθώς και της εντεινόμενης πίεσης από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με οικονομικά μέτρα και εμπάργκο.

Τα κουβανέζικα πούρα, παγκοσμίως γνωστά για την ποιότητά τους αλλά απαγορευμένα στις ΗΠΑ λόγω εμπάργκο δεκαετιών, αποτελούν σημαντική πηγή συναλλάγματος και οικονομικών εσόδων για το νησί — πέρυσι η Habanos S.A. ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων 827 εκατ. δολαρίων.

Η αναβολή του φεστιβάλ αναδεικνύει τις βαθιές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κούβα, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί τον ενεργειακό αποκλεισμό και την επιδείνωση της οικονομίας, ενώ βασικές υπηρεσίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις τίθενται υπό αναστολή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νατσιός: Μετά χαράς θα δεχόμασταν την Μαρία Καρυστιανού στη Νίκη
Πολιτική

Νατσιός: Μετά χαράς θα δεχόμασταν την Μαρία Καρυστιανού στη Νίκη

ΣΥΡΙΖΑ για το βανδαλισμό του μνημείου στην Καισαριανή: Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για το βανδαλισμό του μνημείου στην Καισαριανή: Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ
Ειδήσεις

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο
Ειδήσεις

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ