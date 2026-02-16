Κούβα: Αναβολή του φεστιβάλ πούρων λόγω ενεργειακής κρίσης

Το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Πούρων (Festival del Habano), που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην Αβάνα αργά τον Φεβρουάριο, αναβλήθηκε επ’ αόριστον λόγω της επιδεινούμενης οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που πλήττει την Κούβα.

Οι διοργανωτές, Habanos S.A., στην επίσημη ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι η απόφαση πάρθηκε «με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας, αριστείας και εμπειρίας» που χαρακτηρίζουν αυτή τη διεθνή εκδήλωση, αλλά δεν ανακοίνωσαν νέα ημερομηνία για τη διοργάνωση.

Το φεστιβάλ, το οποίο συγκεντρώνει πάνω από 1.000 επισκέπτες από δεκάδες χώρες και περιλαμβάνει δημοπρασίες, περιηγήσεις σε φυτείες και εκδηλώσεις για λάτρεις των πούρων, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά και οικονομικά γεγονότα γύρω από τα κουβανέζικα πούρα, που είναι ένα από τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οικονομικής κρίσης που προκαλείται από σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λόγω της αποκοπής των παραδόσεων πετρελαίου από Βενεζουέλα και Μεξικό, καθώς και της εντεινόμενης πίεσης από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με οικονομικά μέτρα και εμπάργκο.

Τα κουβανέζικα πούρα, παγκοσμίως γνωστά για την ποιότητά τους αλλά απαγορευμένα στις ΗΠΑ λόγω εμπάργκο δεκαετιών, αποτελούν σημαντική πηγή συναλλάγματος και οικονομικών εσόδων για το νησί — πέρυσι η Habanos S.A. ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων 827 εκατ. δολαρίων.

Η αναβολή του φεστιβάλ αναδεικνύει τις βαθιές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κούβα, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί τον ενεργειακό αποκλεισμό και την επιδείνωση της οικονομίας, ενώ βασικές υπηρεσίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις τίθενται υπό αναστολή.