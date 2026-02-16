Πολιτική
11:22 - 16 Φεβ 2026

ΣΥΡΙΖΑ για το βανδαλισμό του μνημείου στην Καισαριανή: Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους

Reporter.gr Newsroom
Μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (16/2), ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει το βανδαλισμό του μνημείου των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει τον βανδαλισμό του Μνημείου για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές. Η ανίερη πράξη έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των συγκλονιστικών ιστορικών φωτογραφιών από τη θυσία τους.

Διαβεβαιώνουμε τους δράστες ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να απειληθεί από αυτούς. Δεν είναι στο χέρι των κληρονόμων του φασισμού, των νεοναζί νοσταλγών και των απογόνων των ντόπιων συνεργατών τους, να σβήσουν την Ιστορία και να καταδικάσουν στη λήθη τις θυσίες και το αίμα που κατέβαλε ο ελληνικός λαός για τη λευτεριά του.

Όσο κι αν καταστρέφουν, όση βία και να ασκήσουν, πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους».

