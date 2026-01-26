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«Έκρηξη» σεξουαλικών deepfakes από το Grok φέρνει νέα έρευνα της ΕΕ κατά του X
Ειδήσεις
14:18 - 26 Ιαν 2026

«Έκρηξη» σεξουαλικών deepfakes από το Grok φέρνει νέα έρευνα της ΕΕ κατά του X

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τη Δευτέρα (26/1) νέα έρευνα κατά της πλατφόρμας X του Έλον Μασκ, έπειτα από ραγδαία αύξηση μη συναινετικών, σεξουαλικοποιημένων εικόνων τύπου deepfake που δημιουργήθηκαν μέσω του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Η Κομισιόν θα εξετάσει κατά πόσο η X συμμορφώθηκε με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις προστασίας των χρηστών, όταν ενσωμάτωσε το Grok τόσο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον βασικό της αλγόριθμο, όπως μεταδίδει το Politico.

Η X βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με πολλαπλές έρευνες στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), που ρυθμίζει τη λειτουργία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών. Τον Δεκέμβριο, μάλιστα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ για ελλείψεις στη διαφάνεια. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Η νέα έρευνα θα εστιάσει στο κατά πόσο η X αξιολόγησε και περιόρισε επαρκώς τους κινδύνους από την ενσωμάτωση του Grok, ιδίως εκείνους που αφορούν «χειραγωγημένες σεξουαλικά ρητές εικόνες», ορισμένες εκ των οποίων «ενδέχεται να συνιστούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων», σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν σε ενημέρωση προς δημοσιογράφους, η έρευνα «είναι πολύ ευρύτερη» και δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Μεγάλος αριθμός μη συναινετικών σεξουαλικών εικόνων, ανάμεσά τους πολλές με κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με εκτίμηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το chatbot ενδέχεται να παρήγαγε έως και 3 εκατομμύρια μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες και περίπου 20.000 εικόνες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσα σε μόλις 11 ημέρες, πριν η εταιρεία προχωρήσει σε αλλαγές για τον περιορισμό της διάδοσής τους.

Παράλληλα με τη νέα έρευνα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επεκτείνει έρευνα του 2023 ώστε να εξετάσει και τις επιπτώσεις της απόφασης της X —που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα— να αντικαταστήσει τον αλγόριθμο της πλατφόρμας με σύστημα βασισμένο στο Grok.

Η Κομισιόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης προσωρινών μέτρων, όπως η επιβολή αλλαγών στον αλγόριθμο ή ακόμη και το κλείσιμο του chatbot, «ελλείψει ουσιαστικών προσαρμογών της υπηρεσίας X». Μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει αποφύγει τέτοιου είδους δραστικές παρεμβάσεις στην πλατφόρμα του Μασκ.

«Το κατώφλι για τέτοια μέτρα είναι πραγματικά πολύ υψηλό», σημείωσε δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής.

Η δυνατότητα δημιουργίας εικόνων του Grok έγινε viral λίγο πριν το τέλος του 2025, όταν χρήστες άρχισαν να το χρησιμοποιούν για την αλλοίωση φωτογραφιών πραγματικών προσώπων. Το φαινόμενο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και οδήγησε ευρωβουλευτές να ζητήσουν την απαγόρευση εφαρμογών “nudification AI” και αυστηρότερα μέτρα κατά του Grok.

Η πλατφόρμα περιόρισε τις δυνατότητες παραγωγής εικόνων του chatbot τον Ιανουάριο, αρχικά επιτρέποντάς τες μόνο σε συνδρομητές επί πληρωμή. Τότε η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι αξιολογεί αν τα μέτρα ήταν επαρκή.

Οι ευρωπαϊκές αρχές έκριναν τις αρχικές αλλαγές ανεπαρκείς και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στην εταιρεία, η οποία στη συνέχεια προχώρησε σε πρόσθετες παρεμβάσεις. «Τολμώ να πω ότι χωρίς τη δική μας παρέμβαση, πιθανότατα καμία από αυτές τις αλλαγές δεν θα είχε γίνει», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

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