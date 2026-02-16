ΕΕ: Επιταχύνονται οι προσπάθειες για μείωση των θανάτων από τροχαία έως το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της για την πρόοδο στον στόχο μείωσης των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα στο μισό έως το 2030. Παρά τη μείωση κατά 12% των θανάτων το 2024 σε σχέση με το 2019, με 19.940 θύματα, ο ρυθμός δεν επαρκεί για να επιτευχθεί ο στόχος, καθώς απαιτείται ετήσια μείωση 4,6%.

Τα τροχαία εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία της ΕΕ κατά περίπου 2% του ΑΕΠ, ενώ έως και 100.000 άτομα τραυματίζονται σοβαρά κάθε χρόνο.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη ΕΕ και κρατών μελών και παρουσιάζει νέες δράσεις σε πέντε τομείς προτεραιότητας: ασφάλεια υποδομών και ευφυή συστήματα μεταφορών, ενίσχυση επιβολής κανόνων, τεχνολογίες οχημάτων, νέες μορφές κινητικότητας και έρευνα για την οδική ασφάλεια.

«Κάθε θάνατος είναι τραγικός. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, τονίζοντας ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν στη διάσωση χιλιάδων ζωών και στη μείωση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους των τροχαίων ατυχημάτων.