ΕΕ: Επιταχύνονται οι προσπάθειες για μείωση των θανάτων από τροχαία έως το 2030

Τα τροχαία εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία της ΕΕ κατά περίπου 2% του ΑΕΠ, ενώ έως και 100.000 άτομα τραυματίζονται σοβαρά κάθε χρόνο.
Η Επιτροπή τονίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη ΕΕ και κρατών μελών και παρουσιάζει νέες δράσεις σε πέντε τομείς προτεραιότητας: ασφάλεια υποδομών και ευφυή συστήματα μεταφορών, ενίσχυση επιβολής κανόνων, τεχνολογίες οχημάτων, νέες μορφές κινητικότητας και έρευνα για την οδική ασφάλεια.
«Κάθε θάνατος είναι τραγικός. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, τονίζοντας ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν στη διάσωση χιλιάδων ζωών και στη μείωση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους των τροχαίων ατυχημάτων.