Γκαρά (ΣΥΡΙΖΑ): Οι ενεργειακές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών

Οι ενεργειακές συμφωνίες θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών, δήλωσε στο ΕΡΤnews, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά.

«Βλέπουμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει σε πολύ υψηλούς τόνους για τις ενεργειακές συμφωνίες. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια και με υπουργό τον κ. Μανιάτη υπουργό και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογραφεί συμφωνίες οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν, δεν ολοκληρώθηκαν, ή μπλοκαρίστηκαν, σε πάρα πολλά σημεία, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, πάλι σε υψηλούς πανηγυρικούς τόνους, πριν λίγα χρόνια ακούγαμε τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι θα φέρει ως το 2035 την πράσινη μετάβαση, δηλαδή πολύ πιο μπροστά, και θα γίνουν έργα και ότι σταματάει όλες τις διαδικασίες εξορύξεων. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τον τελευταίο χρόνο αλλάζει αυτή η στρατηγική και αυτό το μείγμα» τόνισε η Νατάσα Γκαρά.

Όπως πρόσθεσε στην συνέχεια: «Το βασικό όμως ερώτημα είναι το εξής: Ποιο θα είναι το όφελος για τους Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα; Δεν είναι καθόλου τυχαίο και το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές ως ερώτημα. Από τη στιγμή που λέει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί ότι αυτές οι συμφωνίες θα έχουν όφελος για την Ελλάδα και συμμετέχει και η Ελλάδα στις έρευνες για τις εξορύξεις -θα δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών- γιατί μειώθηκε κατά πολύ το ποσοστό των Ελληνικών Πετρελαίων και δεν είχαμε ισχυρή αυτή τη δημόσια επιχείρηση, έτσι ώστε να είναι ισχυρή και η θέση και η δραστηριότητα του Δημοσίου;».

Συνεχίζοντας την κριτική της, η κα Γκαρά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε δει επίσης να πανηγυρίζει αυτή η κυβέρνηση για μεγάλα έργα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η ΔΕΗ, για παράδειγμα, κάποιες ώρες να παράγει ρεύμα αλλά να μην υπάρχουν έργα για την αποθήκευσή του και να το πετάμε, με αποτέλεσμα οι τιμές του ρεύματος αλλά και άλλων ενεργειακών πόρων να είναι πάρα πολύ υψηλές για τους καταναλωτές. Και εντέλει δεν υπάρχει στρατηγική για τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές».

Για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση της Καισαριανής

Αναφερόμενη στις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής τόνισε η κυριά Γκαρά: «Σε ό,τι αφορά τις συγκλονιστικές φωτογραφίες και τα ιστορικά τεκμήρια από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η πίεση και των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και των πολιτών οδήγησε να κινηθεί το υπουργείο Πολιτισμού. Εκτιμούμε, επίσης, ότι ασκήθηκε πίεση και στον συλλέκτη για να αποσύρει αυτές τις φωτογραφίες, διότι δεν μπορούν να είναι εμπορεύσιμα και προς πώληση τα ιστορικά τεκμήρια».

Και πρόσθεσε: «Ο βανδαλισμός του μνημείου δείχνει την ιστορική δύναμη που έχουν αυτά τα γεγονότα, ακόμη και σήμερα, και προκαλούν τέτοιες αντιδράσεις, που σε καμία περίπτωση δεν τις αποδεχόμαστε, τις καταδικάζουμε. Και είναι καλό είναι να γνωρίζουμε πολύ καλά την ιστορία μας, τόσο οι νεώτεροι όσο και οι μεγαλύτεροι».

Για την κοινή δράση του προοδευτικού χώρου

Τέλος, αναφερόμενη στην συσπείρωση των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου ανέφερε η κυρία Γκαρά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με τις συνεργασίες των κομμάτων, των επιστημόνων, των συνδικαλιστών, των πολιτικών ομάδων και κυρίως στην ενεργοποίηση των προοδευτικών πολιτών, προκειμένου να στηθεί ένα ενιαίο, κοινό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο με θέσεις και πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Λόγω αυτής της απόφασης που έχουμε λάβει στα όργανα του κόμματος ως προς τις συνεργασίες, έχουμε προκαλέσει πάρα πολλές κοινές πρωτοβουλίες, μία εκ των οποίων ήταν και η κοινή εκδήλωση για τη νησιωτικότητα στη Λέσβο. Στις τελευταίες συμμετέχουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πολύ συχνά βλέπουμε τον κ. Δούκα να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ήταν χαρακτηριστική η εκδήλωση για τα εργατικά ατυχήματα αλλά και για το περιβάλλον, πέρα από την πρόσφατη για τη νησιωτικότητα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα οι πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου να καθίσουν πλέον σε ένα κοινό τραπέζι διαλόγου και να βάλουμε μπροστά πέντε-δέκα κοινές προτεραιότητες σε αυτά που συμφωνούμε και να αρχίσουμε την κοινή δράση, πάνω σε προγραμματική σύγκλιση. Το να βλέπουμε μια στρατηγική από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, που λέει ότι, ναι μεν θέλουμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα, αλλά μιλάμε για τη διεύρυνση του δικού μας κόμματος και την αυτόνομη πορεία, αυτό νομίζω ότι δεν είναι στη λογική της κοινής δράσης και της συνεργασίας, που προτείνουμε εμείς, προκειμένου να δώσουμε μία εκλογική έκφραση στους προοδευτικούς πολίτες».