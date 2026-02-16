Δένδιας: Μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές της ναζιστικής Κατοχής και την ηρωική Αντίσταση του ελληνικού λαού.

Με ανάρτηση του στο Χ, τις χαρακτήρισε μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του Νίκου Δένδια αναφέρει: «Οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή υπενθυμίζουν τις τραγικές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός κατά τη ναζιστική Κατοχή, όπως και την ηρωική του Αντίσταση.

Αποτελούν μνημείο εθνικής αξιοπρέπειας. Αποτελούν επίσης κτήμα της ιστορικής μνήμης της Πατρίδας μας και πρέπει να αποδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων».