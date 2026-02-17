Επστάιν: Ο αδελφός του μιλά για δολοφονία και κατηγορεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για συγκάλυψη

Ο Μαρκ Επστάιν, αδερφός του Αμερικανού χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019, κατηγορεί το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για συγκάλυψη του θανάτου του αδερφού του και υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι δολοφονήθηκε.

Σε συνέντευξή του στο BFMTV τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο Μαρκ Επστάιν δήλωσε κατηγορηματικά: «Σε αυτό το στάδιο, γνωρίζω ότι δολοφονήθηκε», στρέφοντας τα βέλη του κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε βρεθεί απαγχονισμένος στο κελί του, και ο Μαρκ είχε μεταβεί τότε στη φυλακή για την αναγνώριση της σορού, συνοδευόμενος από δύο ιατροδικαστές.

Σύμφωνα με τον Μαρκ, οι ιατροδικαστές που συμμετείχαν στην αυτοψία είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε αυτοκτονία, καθώς τα ευρήματα παρέπεμπαν περισσότερο σε ανθρωποκτονία. Στο αρχικό πιστοποιητικό θανάτου αναγραφόταν «σε αναμονή περαιτέρω εξετάσεων». Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής απέδωσαν τον θάνατο σε αυτοκτονία εντός του κελιού. Ο Μαρκ Επστάιν υποστηρίζει ότι ο αδερφός του «γνώριζε πάρα πολλά», ενώ αναφέρθηκε και σε δηλώσεις του Τζέφρι πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016, σύμφωνα με τις οποίες «αν έλεγα όσα γνωρίζω για τους δύο υποψηφίους, οι εκλογές θα έπρεπε να ακυρωθούν».

Τις αμφιβολίες για τα αίτια του θανάτου ενισχύει και ο δρ Μάικλ Μπάντεν, ένας από τους ιατροδικαστές που παρακολούθησαν την αυτοψία ως παρατηρητής για λογαριασμό της οικογένειας, ο οποίος δήλωσε στην Telegraph στις 13 Φεβρουαρίου ότι ο θάνατος πιθανότατα προκλήθηκε από πίεση με στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό, καλώντας σε περαιτέρω έρευνα.

Ο Μαρκ Επστάιν δήλωσε επίσης ότι μια ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του Τζέφρι καταλήγει σε συμπέρασμα περί ανθρωποκτονίας και ότι τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλακτικότητα για τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν» από την αμερικανική κυβέρνηση, θεωρώντας ότι μέρος αυτής της διαδικασίας λειτουργεί ως αντιπερισπασμός ώστε να μην εστιάζει η κοινή γνώμη στη δολοφονία.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε δηλώσει στις 11 Φεβρουαρίου ότι όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν έχουν δημοσιοποιηθεί, με περισσότερες από 3.000.000 σελίδες και 380.000 εικόνες να είναι πλέον δημόσια διαθέσιμες.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο με ισχυρές αμφιβολίες γύρω από τα αίτια θανάτου και ανοίγει νέες συζητήσεις για τις συνθήκες κράτησης και τη διαφάνεια των διαδικασιών της αμερικανικής δικαιοσύνης.