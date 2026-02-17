ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επστάιν: Ο αδελφός του μιλά για δολοφονία και κατηγορεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για συγκάλυψη
Ειδήσεις
15:27 - 17 Φεβ 2026

Επστάιν: Ο αδελφός του μιλά για δολοφονία και κατηγορεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για συγκάλυψη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Μαρκ Επστάιν, αδερφός του Αμερικανού χρηματοδότη Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019, κατηγορεί το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για συγκάλυψη του θανάτου του αδερφού του και υποστηρίζει ότι ο Τζέφρι δολοφονήθηκε.

Σε συνέντευξή του στο BFMTV τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, ο Μαρκ Επστάιν δήλωσε κατηγορηματικά: «Σε αυτό το στάδιο, γνωρίζω ότι δολοφονήθηκε», στρέφοντας τα βέλη του κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Επστάιν είχε βρεθεί απαγχονισμένος στο κελί του, και ο Μαρκ είχε μεταβεί τότε στη φυλακή για την αναγνώριση της σορού, συνοδευόμενος από δύο ιατροδικαστές.

Σύμφωνα με τον Μαρκ, οι ιατροδικαστές που συμμετείχαν στην αυτοψία είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε αυτοκτονία, καθώς τα ευρήματα παρέπεμπαν περισσότερο σε ανθρωποκτονία. Στο αρχικό πιστοποιητικό θανάτου αναγραφόταν «σε αναμονή περαιτέρω εξετάσεων». Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, τα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής απέδωσαν τον θάνατο σε αυτοκτονία εντός του κελιού. Ο Μαρκ Επστάιν υποστηρίζει ότι ο αδερφός του «γνώριζε πάρα πολλά», ενώ αναφέρθηκε και σε δηλώσεις του Τζέφρι πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016, σύμφωνα με τις οποίες «αν έλεγα όσα γνωρίζω για τους δύο υποψηφίους, οι εκλογές θα έπρεπε να ακυρωθούν».

Τις αμφιβολίες για τα αίτια του θανάτου ενισχύει και ο δρ Μάικλ Μπάντεν, ένας από τους ιατροδικαστές που παρακολούθησαν την αυτοψία ως παρατηρητής για λογαριασμό της οικογένειας, ο οποίος δήλωσε στην Telegraph στις 13 Φεβρουαρίου ότι ο θάνατος πιθανότατα προκλήθηκε από πίεση με στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό, καλώντας σε περαιτέρω έρευνα.

Ο Μαρκ Επστάιν δήλωσε επίσης ότι μια ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του Τζέφρι καταλήγει σε συμπέρασμα περί ανθρωποκτονίας και ότι τα αποτελέσματά της αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλακτικότητα για τη δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν» από την αμερικανική κυβέρνηση, θεωρώντας ότι μέρος αυτής της διαδικασίας λειτουργεί ως αντιπερισπασμός ώστε να μην εστιάζει η κοινή γνώμη στη δολοφονία.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε δηλώσει στις 11 Φεβρουαρίου ότι όλα τα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν έχουν δημοσιοποιηθεί, με περισσότερες από 3.000.000 σελίδες και 380.000 εικόνες να είναι πλέον δημόσια διαθέσιμες.

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο με ισχυρές αμφιβολίες γύρω από τα αίτια θανάτου και ανοίγει νέες συζητήσεις για τις συνθήκες κράτησης και τη διαφάνεια των διαδικασιών της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 15:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του
Ειδήσεις

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά στα 29 του ο Μπράντον Κλαρκ
Ειδήσεις

Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά στα 29 του ο Μπράντον Κλαρκ

Έφυγε ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών
Ειδήσεις

Έφυγε ο αθλητικογράφος Ηρακλής Κοτζιάς σε ηλικία 88 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 15:22

Χαρδαλιάς για στήριξη της οικογένειας: €336 εκατ. σε 117.000 vouchers για 132.000 παιδιά

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ