Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας ως συνεργός στη δολοφονία του ισοβίτη

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, καθώς συνελήφθη ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος, κατόπιν εντάλματος του ανακριτή Λαμίας, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η εμπλοκή του αρχιφύλακα αποκαλύφθηκε τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βίντεο κάμερας που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο. Στο υλικό φαίνεται ο Βούλγαρος βαρυποινίτης να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι τον ζητούσε ο αρχιφύλακας.

Από την πρώτη στιγμή, το σενάριο που είχαν υποστηρίξει τόσο ο αρχιφύλακας όσο και ο Βούλγαρος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε εμπλακεί στο «συμβόλαιο θανάτου» κατά του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννης Μακρής, δολοφονηθέντος έξω από το σπίτι του στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018, ότι ο 43χρονος Έλληνας κρατούμενος προσπάθησε να πυροβολήσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο, παρουσίαζε σοβαρά κενά. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση έχουν θέσει σειρά ερωτημάτων που καταρρίπτουν αυτό το αφήγημα.

Μετά την προέλευση στοιχείων που ενοχοποιούν τον αρχιφύλακα και καταδεικνύουν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας πρόκειται πλέον να κατηγορηθεί και ο ίδιος. Η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή σχετικά με την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη. Ο ίδιος επιμένει ότι έδρασε σε αυτοάμυνα, προσπαθώντας να προστατεύσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι ισχυρισμοί του είναι βάσιμοι ή αν επιχειρεί να συγκαλύψει κάτι άλλο.

Η αστυνομία ερευνά επίσης πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του ισοβίτη και πώς όλα εκτυλίχθηκαν «βολικά» σε έναν χώρο χωρίς κάμερες, με παρόντες μόνο τους εμπλεκόμενους. Οι έρευνες στοχεύουν στην πλήρη ανασύνθεση της δολοφονικής επίθεσης και στην αποκάλυψη των υπευθύνων.