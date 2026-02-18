Συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον Υποδιοικητή του FBI
16:44 - 18 Φεβ 2026

H περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος κυριάρχησε στη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας, με τον Υποδιοικητή του Federal Bureau of Investigation (FBI), κ. Andrew Bailey, παρουσία συνεργατών του και εκπροσώπων της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες, 17 Φεβρουαρίου 2026, σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών, εισαγγελέων και ανακριτικών αρχών τόσο μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, προγραμμάτων κατάρτισης όσο και με στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της στενής θεσμικής συνεργασίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ποινικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, επισημαίνοντας ότι “η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών συμβάλλει ουσιαστικά στη θωράκιση του κράτους δικαίου”.

Από την πλευρά του, ο Υποδιοικητής FBI, κ. Andrew κ. Bailey εξέφρασε την εκτίμησή του για το επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα και επανέλαβε τη βούληση του FBI να στηρίξει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν συστηματικό δίαυλο επικοινωνίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης και της καταπολέμησης του εγκλήματος.

