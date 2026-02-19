ΟΗΕ: Οι εντεινόμενες ισραηλινές επιθέσεις φαίνεται να αποσκοπούν σε μόνιμη δημογραφική αλλαγή στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα και έχουν πραγματοποιήσει εγκλήματα φρίκης, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (19/2).

Οι εντεινόμενες ισραηλινές επιθέσεις και οι βίαιες μεταφορές Παλαιστινίων φαίνεται να αποσκοπούν σε μια μόνιμη δημογραφική αλλαγή στη Γάζα, «προκαλώντας ανησυχίες για εθνοκάθαρση», αναφέρει η έκθεση του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Από την άλλη μεριά, η κράτηση και κακομεταχείριση ομήρων από την ισλαμιστική ένοπλη ομάδα Χαμάς ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, προστίθεται στην έκθεση.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η μόνιμη αποστολή του Ισραήλ στη Γενεύη απέρριψε τα συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ και σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει χάσει την αξιοπιστία του.

«Το γραφείο του Ύπατου Επιτρόπου εμπλέκεται σε μια σφοδρή εκστρατεία δαιμονοποίησης και παραπληροφόρησης κατά του κράτους του Ισραήλ», σημειώνεται.

Ανησυχίες για εθνοκάθαρση

Σημειώνεται ότι η σχετική έκθεση 17 σελίδων εξετάζει γεγονότα στη Γάζα από τον Νοέμβριο του 2024 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Οι ενέργειες του Ισραήλ δημιούργησαν «συνθήκες ζωής ολοένα και πιο ασύμβατες με τη συνέχιση της ύπαρξης των Παλαιστινίων ως ομάδας στη Γάζα», αναφέρει η έκθεση.

Η πείνα που παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιοχές της Γάζας τον περασμένο Αύγουστο από παγκόσμιο παρατηρητήριο για την πείνα και ο υποσιτισμός προέκυψαν άμεσα από τις ενέργειες του Ισραήλ, σημειώνεται.

Επιπλέον, τα στρατιωτικοποιημένα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται η Gaza Humanitarian Foundation με στήριξη από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ «απέτυχαν πλήρως» να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στο απαιτούμενο μέγεθος, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις του Ισραήλ σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Επισημαίνεται ότι οι πρακτικές του Ισραήλ στη Γάζα και στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη υποδεικνύουν επιτάχυνση της προσπάθειας για εδραίωση της προσάρτησης μεγάλων τμημάτων της κατεχόμενης παλαιστινιακής επικράτειας, με παράνομη χρήση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με την έκθεση.

«Κατά την αναφερόμενη περίοδο, οι εντεινόμενες επιθέσεις, η μεθοδική καταστροφή ολόκληρων γειτονιών και η άρνηση ανθρωπιστικής βοήθειας φαίνεται να αποσκοπούν σε μόνιμη δημογραφική αλλαγή στη Γάζα», αναφέρει.

«Αυτό, μαζί με τις βίαιες μεταφορές, που φαίνεται να στοχεύουν σε μόνιμη εκδίωξη, προκαλεί ανησυχίες για εθνοκάθαρση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη».

Ανησυχίες για τις ενέργειες της Χαμάς

Την ίδια στιγμή, η έκθεση αναφέρει ότι η δολοφονία τον Ιούνιο 12 Παλαιστινίων εργαζομένων που σχετίζονταν με τη GHF από ένοπλους, πιθανόν και με εκτελέσεις εν ψυχρώ, μπορεί να συνιστά εγκλήματα πολέμου από την Χαμάς.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ανησυχίες για τη χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων για την αποτροπή ισραηλινών επιθέσεων, κάτι που η Χαμάς αρνείται ότι εφαρμόζει, και περιγράφει ως υπερβολική ή αναγκαία χρήση βίας από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη.

Η κράτηση και η κακομεταχείριση των ομήρων που ελήφθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023 ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και πιθανά άλλα εγκλήματα φρίκης, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται καταγγελίες για βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και στέρηση τροφής.

«Πρέπει επίσης να υπάρξει λογοδοσία για σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διεθνών εγκλημάτων, από τη Χαμάς και την ένοπλη πτέρυγά της, τις Μονάδες Αλ Κασάμ, καθώς και από άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες», καταλήγει η έκθεση.