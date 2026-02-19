Γαλλοϊταλική ένταση μετά τη δολοφονία ακροδεξιού ακτιβιστή στη Λιόν

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η Μελόνι χαρακτήρισε τη δολοφονία «πληγή για ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωση που προκάλεσε την αντίδραση του Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος, από την Ινδία όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη, άφησε αιχμές ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός παρεμβαίνει σε εσωτερικές υποθέσεις της Γαλλίας, σχολιάζοντας πως ορισμένοι εθνικιστές είναι «οι πρώτοι που τοποθετούνται για όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες», ενώ υποστήριξε ότι «αν ο καθένας κοιτούσε τη δουλειά του, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα».

Κύκλοι της ιταλικής κυβέρνησης αντέδρασαν με «έκπληξη» στα σχόλια του Μακρόν, διευκρινίζοντας ότι η δήλωση της Μελόνι είχε στόχο να εκφράσει αλληλεγγύη προς τον γαλλικό λαό και όχι να παρέμβει στις εσωτερικές εξελίξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από πανεπιστημιακό χώρο στη Λιόν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τη συμμετοχή της ευρωβουλευτού της La France Insoumise Rima Hassan. Ο ακτιβιστής υπέστη θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι έπειτα από συμπλοκή. Ο εισαγγελέας της Λιόν ζήτησε να τεθούν επτά άτομα υπό επίσημη έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μεταξύ των οποίων και κοινοβουλευτικός συνεργάτης βουλευτή του κόμματος. Τρεις από τους υπόπτους φέρονται να συνδέονται με ομάδες της «άκρας Αριστεράς». Όλοι παραδέχθηκαν συμμετοχή σε συμπλοκή, αλλά αρνήθηκαν πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο Μακρόν κάλεσε τα πολιτικά άκρα να «βάλουν τάξη στον χώρο τους», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση στη Γαλλία για κινήματα που υιοθετούν ή νομιμοποιούν τη βία. Παράλληλα, ο δήμαρχος της Λιόν Grégory Doucet ζήτησε την απαγόρευση πορείας υπέρ του νεκρού ακτιβιστή που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Παρά το τεταμένο κλίμα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να επιδιώξουν αποκλιμάκωση της έντασης στο πλαίσιο της γαλλοϊταλικής συνόδου που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο στην Τουλούζη.