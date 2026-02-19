Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ
Πολιτική
21:29 - 19 Φεβ 2026

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

Reporter.gr Newsroom
«Την ημέρα των εγκαινίων των νέων ΤΕΠ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας επέλεξαν τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς» να με εμποδίσουν να μπω στο νοσοκομείο», είπε σε δηλώσεις του ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με τα επεισόδια στο νοσοκομείο.

Μιλώντας στον Ant1 την Πέμπτη (19/1) ο υπουργός Υγείας είπε ότι, αν δεν υπήρχαν τα ΜΑΤ, «θα με είχαν σκοτώσει» οι διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε «τραμπούκους».

Υποστήριξε ότι «δεν είμαι συγκρουσιακός τύπος, μου αρέσει ο διάλογος, αλλά σήμερα αυτοί που μου επιτέθηκαν δεν ήθελαν τον διάλογο».

Ανάφερε ακόμη από τη θέση του, «δεν είναι μόνο δικαίωμά μου να μπαίνω σε νοσοκομείο, αλλά και καθήκον μου». Για τη παρουσία των ΜΑΤ στην είσοδο και το σχόλιο ότι δεν είναι ωραία η εικόνα, ο υπουργός τόνισε ότι «αν δεν ήταν εκεί η αστυνομία και τα ΜΑΤ, θα με είχαν σκοτώσει». «Τα ΜΑΤ δεν πήγαν μόνα τους, πήγαν όταν αντιλήφθηκαν ότι θα γίνουν σοβαρά επεισόδια και πήγαν για να με προστατεύσουν. Η Ελληνική Αστυνομία φέρθηκε με φοβερό επαγγελαματισμό και θέλω να τους ευχαριστήσω».

«Αν δείτε βίντεο, θα δείτε ότι μόνο διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, όχι το αντίθετο», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο γιατρός που συνελήφθη «με έφτυσε, με έβρισε και με χτύπησε», εξήγησε ακόμη και κανονικά θα έπρεπε να του είχαν κάνει μήνυση.

Αυτοί που διαμαρτύρονται είναι από ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΚΚΕ

Στην συνέχεια ανέφερε ότι αυτοί που διαμαρτύρονται «είναι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται» ενώ συμπλήρωσ ότι «από την μέρα που ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου της Νίκαιας ανέβηκε από τα 33 στα 58 εκ. ευρώ. Συνολικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έχει αυξηθεί κατά 400 άτομα».

Είπε ακόμη ότι ότι πριν από τρείς ημέρες είχε δεχθεί στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Συλλόγου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, δηλαδή τα ίδια άτομα που σήμερα «με βρίζανε για αυτό που συμφωνήσαμε πριν από τρεις ημέρες».

Σχολίασε μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης για τα επεισόδια ότι «αυτή την ημέρα διάλεξαν κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς να εμποδίσουν τον υπουργό Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας να μπει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ορισμένοι από τους τραμπούκους διαδηλωτές χτύπησαν πολλούς αστυνομικούς και εμένα -το χέρι μου έχει μελανιάσει και σχεδόν δεν μπορώ να το κουνήσω γιατί δέχτηκα αγκωνιές πάνω στο χέρι μου.

» Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και εμένα και το Δημήτρη Μαρκόπουλου που ήταν μαζί μου από πίσω να εγκλωβιστούμε μεταξύ των διαδηλωτών και των κιγκλιδωμάτων που είχε το νοσοκομείο».

Η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό – Λυπούμαι για τα κόμματα

Ο υπουργός τόνισε στη συνέχεια ότι «δεν φοβηθήκαμε, η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό, δεν φοβάται τη βία. Μπήκαμε μέσα στο νοσοκομείο, οι πραγματικοί εργαζόμενοι καταχειροκρότησαν, μας ευχαρίστησαν, κάναμε τα εγκαίνια και δείξαμε ότι κανένας τραμπούκος δεν μπορεί να σταματήσει την ελληνική Δημοκρατία».

Αναφέρθηκε και στα κόμματα λέγοντας ότι «λυπούμαι για τα κόμματα που βγάλαν ανακοινώσεις πάλι υπέρ των τραμπούκων, κατά της Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που έγινε δεν είναι κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, ήταν κατά της Δημοκρατίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε εκεί ως υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο.

Κατέληξε λέγοντας ότι «δεν ήθελα η σημερινή ημέρα χαράς του νοσοκομείου Νικαίας να μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που ο υπουργός Υγείας έκανε μήνυση για να συλληφθεί ένας γιατρός, γιατί ό,τι και αν έκανε αυτός ο άνθρωπος εναντίον μου -με χτύπησε και με έβρισε κλπ- ντροπιαστικό για έναν λειτουργό του ΕΣΥ να φέρεται έτσι όχι στον υπουργό, σε οποιονδήποτε άνθρωπο».

