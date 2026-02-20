Ευρωζώνη: Πάνω από τις προσδοκίες η επιχειρηματική δραστηριότητα - Σε υψηλά η γερμανική μεταποίηση

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη επιτάχυνε τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η μεταποίηση επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών κινήθηκε οριακά χαμηλότερα των προσδοκιών. Η Γερμανία, με την αναζωογόνηση της μεταποίησης, αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, ενώ η Γαλλία παρέμεινε οριακά κάτω από το όριο των 50 μονάδων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, ο σύνθετος δείκτης PMI της ευρωζώνης, που καταρτίζει η S&P Global, διαμορφώθηκε στις 51,9 μονάδες τον Φεβρουάριο από 51,3 τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τον 14ο διαδοχικό μήνα κατά τον οποίο ο δείκτης παραμένει πάνω από το όριο των 50 μονάδων — επίπεδο που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση — και υπερβαίνει την εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για άνοδο στις 51,5 μονάδες.

Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστροφή της μεταποίησης σε θετικό έδαφος. Ο επιμέρους δείκτης PMI του κλάδου αυξήθηκε στις 50,8 μονάδες από 49,5 τον Ιανουάριο, περνώντας εκ νέου πάνω από το όριο των 50 μονάδων. Παράλληλα, ο δείκτης παραγωγής — που συνυπολογίζεται στον σύνθετο PMI — ενισχύθηκε στις 52,1 μονάδες από 50,5, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Η βελτίωση αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη της ζήτησης. Ο δείκτης νέων παραγγελιών στη μεταποίηση αυξήθηκε στις 50,9 μονάδες από 49,2, επιστρέφοντας και αυτός σε ζώνη ανάπτυξης.

«Ίσως είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, αλλά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για τον μεταποιητικό τομέα, καθώς ο PMI κινήθηκε πλέον σε επίπεδα ανάπτυξης», σημείωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο τομέας των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται, αν και με ρυθμό ελαφρώς χαμηλότερο των προβλέψεων. Ο σχετικός δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 51,8 μονάδες από 51,6 τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο στις 51,9 μονάδες.

Γερμανία: Επιστροφή της μεταποίησης σε ανάπτυξη μετά το 2022

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η μεταποίηση κατέγραψε ανάπτυξη για πρώτη φορά από το 2022, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στην ενίσχυση των κρατικών δαπανών και στη βελτίωση της ζήτησης.

Ο δείκτης PMI μεταποίησης αυξήθηκε στις 50,7 μονάδες τον Φεβρουάριο από 49,1 τον προηγούμενο μήνα, υπερβαίνοντας το όριο των 50 μονάδων και τερματίζοντας μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης που επιβάρυνε την παραγωγή και την απασχόληση.

Ως αποτέλεσμα, ο σύνθετος δείκτης PMI της Γερμανίας ενισχύθηκε στις 53,1 μονάδες — το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών — ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg για άνοδο στις 52,3 μονάδες. Θετική ήταν και η επίδοση του τομέα υπηρεσιών, ο οποίος κινήθηκε πάνω από τις προβλέψεις.

Γαλλία: Παραμένει σε ζώνη συρρίκνωσης

Αντίθετα, η Γαλλία εξακολουθεί να εμφανίζει αδύναμη εικόνα. Αν και η συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας επιβραδύνθηκε τον Φεβρουάριο, η μεταποίηση κατέγραψε απροσδόκητη υποχώρηση.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global αυξήθηκε στις 49,9 μονάδες από 49,1 τον Ιανουάριο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να υπερβεί το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί ανάπτυξη. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν άνοδο στις 49,6 μονάδες.

Ο δείκτης μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 49,9 μονάδες, ενώ ο δείκτης υπηρεσιών ανήλθε στις 49,6, διατηρώντας και οι δύο κλάδοι την οικονομική δραστηριότητα σε ζώνη συρρίκνωσης.

Συνολικά, τα στοιχεία του Φεβρουαρίου ενισχύουν τις ενδείξεις σταδιακής σταθεροποίησης στην ευρωζώνη, με τη μεταποίηση να δίνει τα πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης, αν και οι επιδόσεις παραμένουν άνισες μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του μπλοκ.