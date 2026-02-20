Δυσλειτουργίες στο αεροδρόμιο της Βιέννης λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

«Λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, η εναέρια κυκλοφορία από και προς τη Βιέννη έχει διαταραχθεί αυτήν τη στιγμή», ανέφερε το αεροδρόμιο σε σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερες από 230 πτήσεις που προσγειώνονται ή αναχωρούν από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο λειτουργεί ως σημείο διέλευσης μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, καταγράφονται ως εκτρεπόμενες, ακυρωμένες ή καθυστερημένες. Οι αρμόδιες αρχές προειδοποίησαν τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν να μην προσέλθουν στο αεροδρόμιο. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων APA ότι στο έδαφος υπήρχαν 20 εκατοστά χιονιού.

Ο εξωτερικός περιφερειακός δρόμος της Βιέννης (A21) παρέμεινε κλειστός για αρκετές ώρες, ενώ «άλλα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου χρειάστηκε να κλείσουν προσωρινά λόγω χιονοστιβάδων, ακινητοποιημένων φορτηγών και περιορισμένης ορατότητας», ανέφερε ο Σύνδεσμος Αυστριακών Αυτοκινητιστών στην ιστοσελίδα του.

Διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν σε πολλές νότιες και ανατολικές περιοχές, μεταξύ αυτών και στη Στυρία, όπου επηρεάστηκαν περίπου 30.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εκτιμάται ότι ο καιρός θα βελτιωθεί μέχρι το μεσημέρι, ενώ ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παραμένει υψηλός στις ορεινές περιοχές της χώρας.