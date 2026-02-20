ΗΠΑ: Ανάπτυξη μόλις 1,4% στο δ’ τρίμηνο του 2025 – Στο 2,2% ο ετήσιος ρυθμός

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 1,4%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προέβλεπαν άνοδο της τάξεως του 2,5%.
Σε ετήσια βάση, για το σύνολο του 2025, η αμερικανική οικονομία «έτρεξε» με ρυθμό 2,2%, χαμηλότερο από το 2,8% που είχε καταγραφεί το 2024.
Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον δείκτη που παρακολουθούν στενά οι αξιωματούχοι της Fed.
Ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια, ενισχύθηκε κατά 3% τον Δεκέμβριο, βάσει ξεχωριστής ανακοίνωσης. Αν και το αποτέλεσμα κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, διατηρεί τον πληθωρισμό σε απόσταση από τον στόχο του 2%.
Σε επίπεδο βασικών μεγεθών, ο δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 2,9%, δηλαδή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τις προβλέψεις. Παράλληλα, τόσο ο γενικός όσο και ο βασικός δείκτης κατέγραψαν μηνιαία αύξηση 0,4%, έναντι εκτιμήσεων για 0,3%.