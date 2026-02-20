ΗΠΑ: Ανάπτυξη μόλις 1,4% στο δ’ τρίμηνο του 2025 – Στο 2,2% ο ετήσιος ρυθμός

Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ παρουσίασε επιβράδυνση στο φινάλε του 2025, την ώρα που ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, τα οποία ενδέχεται να δυσχεράνουν τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve).

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 1,4%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προέβλεπαν άνοδο της τάξεως του 2,5%.

Σε ετήσια βάση, για το σύνολο του 2025, η αμερικανική οικονομία «έτρεξε» με ρυθμό 2,2%, χαμηλότερο από το 2,8% που είχε καταγραφεί το 2024.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον δείκτη που παρακολουθούν στενά οι αξιωματούχοι της Fed.

Ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που δεν περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια, ενισχύθηκε κατά 3% τον Δεκέμβριο, βάσει ξεχωριστής ανακοίνωσης. Αν και το αποτέλεσμα κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, διατηρεί τον πληθωρισμό σε απόσταση από τον στόχο του 2%.

Σε επίπεδο βασικών μεγεθών, ο δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 2,9%, δηλαδή κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από τις προβλέψεις. Παράλληλα, τόσο ο γενικός όσο και ο βασικός δείκτης κατέγραψαν μηνιαία αύξηση 0,4%, έναντι εκτιμήσεων για 0,3%.