ΗΠΑ κατά Made in Europe: «Οι ευρωπαϊκές προτιμήσεις απειλούν τη διατλαντική άμυνα»

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg Radio, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, ανέφερε ότι το σχέδιο — βασικό στοιχείο της προσπάθειας της ΕΕ να ενισχύσει την ανάπτυξη και να ανακόψει τη βιομηχανική παρακμή — θα μπορούσε να βλάψει τις αμυντικές προσπάθειες των συμμάχων και να αποδυναμώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να πολεμήσει τη Ρωσία.

Η έγκριση του σχεδίου που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελούσε επίσης «άμεση παραβίαση» των όρων και του πνεύματος της εμπορικής συμφωνίας που συνήψαν ΗΠΑ και ΕΕ πέρυσι, δήλωσε ο Πάζντερ.

«Έχουμε συμφωνήσει να μην υπάρχουν τέτοιου είδους προτιμήσεις μεταξύ των δύο πλευρών», τόνισε. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαθέτουν «μια ιδιαίτερα διασυνδεδεμένη αμυντική βιομηχανική βάση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πολλές εταιρείες που παράγουν οπλικά συστήματα για συμμάχους του ΝΑΤΟ και για την Ουκρανία «διαθέτουν παραγωγικές δυνατότητες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η προειδοποίηση αυτή από μια κυβέρνηση που οικοδομήθηκε πάνω στο σύνθημα «America First» του Τραμπ συμπίπτει με την κριτική του Ηνωμένου Βασιλείου κατά μέτρων που ευνοούν αποκλειστικά την ΕΕ. Το Λονδίνο ασκεί πιέσεις σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία ώστε να αντιταχθούν σε ρήτρες που θα απέκλειαν τη Βρετανία από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Ο Πάζντερ επέκρινε επίσης το πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισ. ευρώ (177 δισ. δολαρίων) για την άμυνα, γνωστό ως SAFE. Η πρωτοβουλία δίνει προτεραιότητα σε τοπικές αγορές, αλλά είναι ανοικτή σε χώρες εκτός ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. «Η εισαγωγή γλώσσας που προκρίνει ευρωπαϊκή προτίμηση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, διότι αποδυναμώνει τις κοινές μας αμυντικές προσπάθειες», είπε.

Καθώς η Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πακέτο ενδεχομένως ήδη από την επόμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζει αντιδράσεις τόσο από διαφορετικά τμήματα του ίδιου του εκτελεστικού οργάνου όσο και από ορισμένα κράτη-μέλη.

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στους πιο ένθερμους υποστηρικτές των απαιτήσεων τοπικού περιεχομένου, οι οποίες θα επηρεάσουν από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τη μεταποίηση. Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει προειδοποιήσει ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε στρατηγικούς τομείς — και ως έσχατη λύση.