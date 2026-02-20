Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων: Μεθυσμένος o οδηγός μηχανής που παρέσυρε την 74χρονη

Υπό την επήρεια αλκοόλ φέρεται να οδηγούσε ο 28χρονος μοτοσικλετιστής που χτύπησε 74χρονη πεζή στην οδό Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 00:20, στη διασταύρωση των οδών Πατησίων και Τροίας. Ο 28χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε κατέγραψε 0,58 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 mg/lt.

Την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία.