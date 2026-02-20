Τέμπη: Αναβάλλονται 7 εκταφές – Η εισαγγελέας δεν απάντησε στα εξώδικα των συγγενών

Η εξέλιξη προέκυψε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία δεν απάντησε στο εξώδικο που είχε αποσταλεί, λόγω απουσίας της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού από το γραφείο της. Ως εκ τούτου, ανακλήθηκε η παραγγελία που είχε εκδοθεί από τη Δευτέρα για έξι εκταφές, ενώ μία ακόμη ανάκληση φέρεται να προέκυψε από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας, όπου έγινε λόγος για προφορική ανάκληση της σχετικής εντολής.

Οι εκταφές αφορούν τις σορούς επτά θυμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Μάρθη, κόρη της κ. Καρυστιανού και του κ. Ψαρόπουλου, ο κ. Μπέζας, καθώς και η κ. Κοκάλλα, γονείς της Φραντζέσκας, που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (21/2). Και οι επτά οικογένειες ζητούν να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ενώπιον δικαστηρίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι σοροί να εξεταστούν εκεί, αίτημα που –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– έχει διατυπωθεί εγγράφως συνολικά από εννέα οικογένειες θυμάτων.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της εκταφής του Ντένι Ρούτσι, καθώς η οικογένειά του δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει σχετική προσφυγή και, ως εκ τούτου, δεν έχει προσδιοριστεί διαδικαστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική Δικαιοσύνη είχε δώσει εντολή για εκταφές και διενέργεια πραγματογνωμοσυνών εντός της χώρας, όπου αυτό ήταν εφικτό. Ωστόσο, συγγενείς θυμάτων επιμένουν οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό, εκφράζοντας επιφυλάξεις και ζητώντας περαιτέρω διασφαλίσεις ως προς τη διαδικασία.

Οι εξελίξεις αναμένεται να κρίνουν τα επόμενα βήματα στην πολύκροτη υπόθεση.

