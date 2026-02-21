Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ: «Θα ήταν μια χαρά αν έπαιρνε όλη τη Μέση Ανατολή»

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, υποστήριξε στον podcaster Τάκερ Κάρλσον ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή - ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος.

«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», είπε ο Χάκαμπι στον Κάρλσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο διορισμένος από την κυβέρνηση Τραμπ και πρώην κυβερνήτης του Αρκάνσας συζήτησε με τον Κάρλσον ερμηνείες των γραφών της Παλαιάς Διαθήκης εντός του αμερικανικού χριστιανικού εθνικιστικού κινήματος.

Ο Κάρλσον - ο οποίος πρόσφατα έκανε αμφισβητούμενους ισχυρισμούς ότι κρατήθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ - ρώτησε τον Χάκαμπι για ένα βιβλικό εδάφιο στο οποίο ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα λάβουν γη «από το ρέμα της Αιγύπτου μέχρι τον μεγάλο ποταμό, τον Ευφράτη - τη γη των Κενιαίων, των Κενεζαίων, των Καδμωνιτών, των Χετταίων, των Φερεζαίων, των Ρεφαϊτών, των Αμορραίων, των Χαναναίων, των Γεργεσαίων και των Ιεβουσαίων».

Ο Κάρλσον επεσήμανε ότι αυτή η περιοχή στη σύγχρονη γεωγραφία θα περιλάμβανε «ουσιαστικά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Το Λεβάντε... Ισραήλ, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος - θα ήταν επίσης μεγάλα τμήματα της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράκ», είπε ο Κάρλσον.

Ο Χάκαμπι είπε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφτανε τόσο μακριά, αλλά θα ήταν ένα μεγάλο κομμάτι γης».

Συνέχισε: «Το Ισραήλ είναι μια γη που ο Θεός έδωσε, μέσω του Αβραάμ, σε έναν λαό που επέλεξε. Ήταν ένας λαός, ένας τόπος και ένας σκοπός».

Πιεσμένος από τον Κάρλσον για το αν το Ισραήλ έχει δικαίωμα σε αυτή τη γη, ο Χάκαμπι απάντησε: «Θα ήταν μια χαρά αν την έπαιρναν όλη».