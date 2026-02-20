Θρίλερ με την έκρηξη στη «Βιολάντα»: Αίτημα αποφυλάκισης εν μέσω αποκαλύψεων για σοβαρές παραλείψεις

Αίτημα αποφυλάκισης καταθέτουν οι συνήγοροι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», υποστηρίζοντας ότι η προσωρινή του κράτηση είναι δυσανάλογη. Την ίδια ώρα, η δικογραφία αποκαλύπτει πως η έντονη και ύποπτη οσμή στο εργοστάσιο ήταν γνωστή σε πολλούς, αλλά φέρεται να υποβαθμιζόταν από τη διοίκηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων δείχνουν ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2025 είχαν επισημανθεί σοβαρές παραβάσεις, όπως ακατάλληλες αποστάσεις δεξαμενών, προβλήματα αντοχής του δικτύου και ακατάλληλα υλικά. Για την αποκατάστασή τους είχε αρχικά προταθεί κόστος 32.000 ευρώ, όμως μετά από αίτημα της ιδιοκτησίας κατατέθηκε χαμηλότερη προσφορά ύψους 22.300 ευρώ.

Καταλυτική θεωρείται και η μαρτυρία τεχνικού, ο οποίος διαπίστωσε ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας —η οποία θα διέκοπτε αυτόματα την παροχή σε περίπτωση διαρροής— ήταν ασύνδετο, ενώ δεν υπήρχαν οι αναγκαίοι ανιχνευτές αερίου. Παράλληλα, πολιτικός μηχανικός κατέθεσε ότι είχε θέσει ζήτημα πολεοδομικής τακτοποίησης υπόγειου χώρου, λαμβάνοντας την απάντηση πως επρόκειτο για αχρησιμοποίητο και χωρίς εγκαταστάσεις σημείο.

Ωστόσο, εργαζόμενος ανέφερε ότι κάτω από το κτίριο Β λειτουργούσε αποθήκη με μηχάνημα καθαρισμού νερού, συνδεδεμένο στο ρεύμα και υπό πίεση, το οποίο εξυπηρετούσε τις εγκαταστάσεις. Τα δεδομένα αυτά εξετάζονται από τον ανακριτή, ενώ δεν αποκλείεται νέος κύκλος καταθέσεων ή άσκηση πρόσθετων διώξεων. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν σύντομα, καθώς η υπεράσπιση ετοιμάζει προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjykr021zqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjuik3frga9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}