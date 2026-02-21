Ινδία - Βραζιλία: Συμφωνία για εξορύξεις και μέταλλα με φόντο εμπορικό άλμα άνω των $20 δισ.
17:55 - 21 Φεβ 2026

Ινδία - Βραζιλία: Συμφωνία για εξορύξεις και μέταλλα με φόντο εμπορικό άλμα άνω των $20 δισ.

Σε νέα φάση περνούν οι οικονομικές σχέσεις Ινδίας και Βραζιλίας, μετά την υπογραφή συμφωνίας που διευρύνει τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς των εξορύξεων και των ορυκτών πόρων. Στόχος είναι η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου ώστε να ξεπεράσει τα 20 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο Νέο Δελχί παρουσία του πρωθυπουργού της Ινδίας, Narendra Modi, και του προέδρου της Βραζιλίας, Luiz Inacio Lula da Silva, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην ινδική πρωτεύουσα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ινδίας να διασφαλίσει επαρκή πρόσβαση σε πρώτες ύλες, καθώς η ταχεία ανάπτυξη των υποδομών και η επιτάχυνση της βιομηχανικής παραγωγής αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση για χάλυβα. Σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού για κρίσιμα ορυκτά, το Νέο Δελχί επιδιώκει να θωρακίσει την εφοδιαστική του αλυσίδα και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική του ικανότητα.

Η Βραζιλία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως και διαθέτει πλούσια αποθέματα μεταλλευμάτων απαραίτητων για τη χαλυβουργία. Σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση, η ενισχυμένη συνεργασία θα βελτιώσει την πρόσβαση της χώρας τόσο σε πρώτες ύλες όσο και σε τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα εξερεύνησης, εξόρυξης και μεταποίησης, με έμφαση στην αναβάθμιση υποδομών και στην ενίσχυση της χαλυβουργικής δραστηριότητας.

Η Ινδία διαθέτει σήμερα χαλυβουργική δυναμικότητα 218 εκατ. μετρικών τόνων, με τις επιχειρήσεις του κλάδου να προχωρούν σε νέες επεκτάσεις για να καλύψουν την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση.

Κατά τη συνάντησή του με τη βραζιλιάνικη αντιπροσωπεία, ο Μόντι τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών, επισημαίνοντας: «Έχουμε δεσμευτεί να αυξήσουμε το διμερές εμπόριο πολύ πέρα από τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/02/2026 - 17:40
