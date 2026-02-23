«Φρένο» από την ΕΕ στη συμφωνία με τις ΗΠΑ εν μέσω νέας δασμολογικής αναταραχής
14:22 - 23 Φεβ 2026

«Φρένο» από την ΕΕ στη συμφωνία με τις ΗΠΑ εν μέσω νέας δασμολογικής αναταραχής

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κατευθύνεται προς την αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας παράλληλα διευκρινίσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο πλαίσιο δασμών που προωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Το Reuters, που αναμεταδίδει την πληροφορία, σημειώνει ότι δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωσή της. Ωστόσο, το Agence France-Presse (AFP) μεταδίδει ότι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλώνουν πρόθεση να «παγώσουν» την προώθηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, στον απόηχο των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων στην Ουάσιγκτον.

Βουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου ανέφεραν στο AFP ότι στηρίζουν την αναστολή της διαδικασίας έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τις επιπτώσεις της δικαστικής απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ανακοίνωσε την Κυριακή 22/2 ότι στη συνεδρίαση της Δευτέρας θα εισηγηθεί τη διακοπή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ. Εκπρόσωποι των βασικών πολιτικών ομάδων επιβεβαίωσαν ότι προτίθενται να στηρίξουν την πρόταση.

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της απόφασης του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους σχετικούς δασμούς, από την Τρίτη στις 12:01 π.μ. τοπική ώρα (07:01 ώρα Ελλάδας) θα διακοπεί η είσπραξη των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την ανακοίνωση νέου, παγκόσμιου οριζόντιου δασμού από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τα μέτρα που ακυρώθηκαν δικαστικά. Με απόφαση 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχαν επιβληθεί πέρυσι, κρίνοντας ότι η νομοθεσία περί έκτακτης ανάγκης στην οποία βασίστηκε η επιβολή τους δεν παρείχε τέτοια εξουσιοδότηση.

Επικαλούμενος διαφορετικό νομικό πλαίσιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά καθολικό δασμό 10% και στη συνέχεια αύξησή του στο 15%, με ενδεχόμενη ισχύ έως και πέντε μήνες, ενώ η κυβέρνησή του αναζητά πιο μόνιμες ρυθμίσεις.

