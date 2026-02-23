Η ΕΕ ζητά νομικές δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ μετά το νέο δασμολογικό χτύπημα του Τραμπ
Ειδήσεις
13:31 - 23 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Ευρώπη προειδοποιεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέο καθολικό δασμό 15% σε όλες τις εισαγωγές. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο την Παρασκευή ακύρωσε το προηγούμενο καθεστώς παγκόσμιων δασμών που είχε τεθεί σε ισχύ την περασμένη άνοιξη και είχε αναστατώσει τη διεθνή εμπορική τάξη.

Αρχικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο οριζόντιο δασμό 10%, αξιοποιώντας διαφορετικό νομικό πλαίσιο, προτού αυξήσει το ποσοστό στο 15% — το ανώτατο όριο που μπορεί να ισχύσει για 150 ημέρες χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Οι νέοι δασμοί, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, τίθενται «σε ισχύ άμεσα».

Η αντίδραση στην Ευρώπη ήταν έντονη. Αξιωματούχοι σε Βρυξέλλες και Λονδίνο εξέφρασαν ανησυχία, επισημαίνοντας ότι η νέα πολιτική μπορεί να ανατρέψει τις εμπορικές συμφωνίες που υπεγράφησαν πέρυσι με τις ΗΠΑ. Βάσει αυτών, οι περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνονταν με δασμό 15%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εξασφαλίσει χαμηλότερο συντελεστή 10%.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, χαρακτήρισε την κατάσταση «καθαρό δασμολογικό χάος». Όπως ανέφερε, «κανείς δεν μπορεί πλέον να κατανοήσει τι ισχύει — μόνο ανοιχτά ερωτήματα και αυξανόμενη αβεβαιότητα για την ΕΕ και τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ». Η επιτροπή πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως, με τον Λάνγκε να προτείνει την αναστολή εφαρμογής της διατλαντικής συμφωνίας έως ότου υπάρξει πλήρης νομική αποσαφήνιση και σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι «μια συμφωνία είναι συμφωνία» και αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, όπως πράττει και η ΕΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς προανήγγειλε «ξεκάθαρη ευρωπαϊκή θέση», ενόψει επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο.

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εμπορίου Νικολά Φορισιέ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών αντιμέτρων, καλώντας τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ενιαία στάση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, από την πλευρά του, ζήτησε διευκρινίσεις για το κατά πόσο θα διατηρηθεί το προνομιακό καθεστώς του 10%, που του παρείχε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ επιχείρησε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας ότι η βασική εμπορική πολιτική δεν αλλάζει και ότι οι συμφωνίες «παραμένουν σε ισχύ». Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές επισημαίνουν πως χώρες με χαμηλότερους δασμούς ενδέχεται να πληγούν περισσότερο. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Global Trade Alert, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων στον μέσο σταθμισμένο δασμό, έναντι 0,8 μονάδων για την ΕΕ.

Η ιδρύτρια της Fordham Global Foresight, Τίνα Φόρνταμ, σημείωσε ότι οι στενότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ φαίνεται να πλήττονται δυσανάλογα, κάνοντας λόγο για νέα φάση «εμπορικού χάους».

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με απώλειες, αντανακλώντας τη νευρικότητα των επενδυτών, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι η διατλαντική επιχειρηματική σχέση μπορεί να υποστεί σοβαρούς κραδασμούς. «Είναι σαν την οδήγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο. Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο»։

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

