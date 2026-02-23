Βενεζουέλα: Ζήτησε ενώπιον του ΟΗΕ την άμεση απελευθέρωση Μαδούρο από τις ΗΠΑ
20:25 - 23 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας ζήτησε σήμερα (23/2) ενώπιον του ΟΗΕ την «άμεση απελευθέρωση» του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανατράπηκε από τις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι η Βενεζουέλα είναι ανοικτή σε ένα «διπλωματικό δίαυλο» με την Ουάσινγκτον.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο Ιβάν Χιλ Πίντο ζήτησε την «άμεση απελευθέρωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ του συνταγματικού προέδρου της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, της Πρώτης Κυρίας Σίλια Φλόρες».

Ο Χιλ υπογράμμισε ότι η 3η Ιανουαρίου σηματοδότησε «μια πολύ σοβαρή στροφή», καθώς, όπως είπε, μια παράνομη στρατιωτική ενέργεια κατά της χώρας οδήγησε στο θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και στην αυθαίρετη κράτηση του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο κυβέρνησε τη Βενεζουέλα με σιδηρά πυγμή από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2026. Σήμερα, προσωρινή πρόεδρος της χώρας είναι η Ντέλσι Ροδρίγκες, η αντιπρόεδρος από το 2008.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν από την πλευρά τους τον Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος δηλώνει αθώος και αυτοχαρακτηρίζεται «αιχμάλωτος πολέμου».

Ο Ιβάν Χιλ τόνισε ότι, παρά την ενέργεια αυτή και τη σημαντική τεχνολογική και στρατιωτική ανισότητα μεταξύ της Βενεζουέλας και της πυρηνικής υπερδύναμης των ΗΠΑ, η χώρα επέλεξε να ανοίξει έναν διπλωματικό δίαυλο για την επίλυση των διαφορών. Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία δεν συνιστά υποταγή ή φόβο, αλλά βασίζεται στην αρχή της ίσης κυριαρχίας των κρατών και στην πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός πολιτισμένος τρόπος επίλυσης διεθνών διαφορών.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι ξεκινά πλέον μια διαδικασία αναγνώρισης των τραυμάτων, συγχώρεσης και συμφιλίωσης, αναφερόμενος στον πρόσφατο νόμο για την παροχή αμνηστίας σε πολιτικούς κρατουμένους.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/02/2026 - 20:27
