Συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος ο πρώην πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον

Ο πρώην πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη σήμερα (23/2) στο σπίτι του από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον Μάντελσον.

Η αστυνομία ερευνά τον πρώην διπλωμάτη σχετικά με έγγραφα που φαίνεται να υποδηλώνουν ότι παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια. Τονίζεται δε ότι δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλική του σχέση με τον Έπσταϊν.

Ο 72χρονος Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της σχέσης που διατηρούσε με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του, έπειτα από την παράδοση στις αρχές από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ των επικοινωνιών που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον Έπσταϊν.