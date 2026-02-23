ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος ο πρώην πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον
Ειδήσεις
19:53 - 23 Φεβ 2026

Συνελήφθη για παράβαση καθήκοντος ο πρώην πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη σήμερα (23/2) στο σπίτι του από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον Μάντελσον.

Η αστυνομία ερευνά τον πρώην διπλωμάτη σχετικά με έγγραφα που φαίνεται να υποδηλώνουν ότι παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια. Τονίζεται δε ότι δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για παρόμοιο αδίκημα που σχετίζεται με τη φιλική του σχέση με τον Έπσταϊν.

Ο 72χρονος Μάντελσον είχε απομακρυνθεί από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισαν να αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της σχέσης που διατηρούσε με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του, έπειτα από την παράδοση στις αρχές από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ των επικοινωνιών που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον Έπσταϊν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πτώση στις ευρωαγορές μετά την ανακοίνωση των νέων αυξημένων δασμών Τραμπ
Χρηματιστήρια

Πτώση στις ευρωαγορές μετά την ανακοίνωση των νέων αυξημένων δασμών Τραμπ

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: «Μπλακάουτ» στις μετακινήσεις και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ειδήσεις

Σφοδρή χιονοθύελλα στις ΗΠΑ: «Μπλακάουτ» στις μετακινήσεις και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Aτύχημα στα Τουρκοβούνια: Νεαρός έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ πετούσε χαρταετό
Ειδήσεις

Aτύχημα στα Τουρκοβούνια: Νεαρός έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ πετούσε χαρταετό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο
Ειδήσεις

Politico: Αντιπαράθεση Γαλλίας με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή
Ειδήσεις

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Βρετανία – Χώρες του Κόλπου: Ιστορικό deal δισεκατομμυρίων για το ελεύθερο εμπόριο
Ειδήσεις

Βρετανία – Χώρες του Κόλπου: Ιστορικό deal δισεκατομμυρίων για το ελεύθερο εμπόριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ